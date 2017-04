Mráz si už podáva úrodu, nízke teploty budú aj cez víkend

V priebehu piatka nahlásili poškodenia plodín viacerí ovocinári. „Sú väčšie, ako sme očakávali. Samých nás to prekvapilo, pretože mráz nebol až taký silný. No už pri teplote mínus jeden stupeň Celzia môže dôjsť ku škodám,“ hovorí prezident Ovocinárskej únie SR Marián Varga.

Podľa neho sa pod situáciu podpísal najmä fakt, že studený vzduch siahal až do výšky 30 až 40 metrov a nešlo teda o klasický jarný mráz.

Slovenských ovocinárov a vinohradníkov vystrašili vrtochy aprílovej prírody, obávajú sa ďalšieho ochladzovania a rekordne nízkych teplôt. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Väčšie škody môže počasie napáchať najmä tam, kde neboli peniaze na investovanie do protimrazovej ochrany. „Po dvoch rokoch ruského embarga na dovoz potravín z krajín Európskej únie a minuloročných mrazoch na to mnohí ovocinári nemali,“ podotýka Varga.

Podľa predbežného hrubého vyčíslenia treba odpísať asi 20 percent produkcie. Tento výpadok sa dá ešte dotiahnuť na veľkosti plodov. „Aj keď by bolo jabĺk menej, môžu byť väčšie. V celkovom objeme by nemusela byť škoda taká veľká. Skôr sa to dotkne kvality,“ vysvetľuje Varga.

František Tóth, predseda ovocinárskeho družstva vo Valiciach v okrese Rimavská Sobota, odhaduje škody po uplynulých mrazivých nociach do 30 percent, a to aj napriek všetkej použitej ochrane, ktorá bola v ich silách.

„U nás je vegetácia v porovnaní so západným Slovenskom trochu pozadu. Broskyne, hrušky a jablká sú ešte v plnom kvete. Mráz poškodil najmä jablone, ktoré sú v nižších polohách,“ približuje ovocinár. Slivky, marhule, čerešne a višne sú už odkvitnuté.

Vyčísliť momentálne presné straty je podľa Tótha ťažké. „Teraz registrujeme len okamžite viditeľné škody. Nevieme ešte povedať, aké budú deformácie plodov. Nevieme, ako sú namrznuté stopky a či nám v júni ďalšia polovica plodov neopadne.“ Otázkou podľa neho je, čo prinesú ďalšie dni, keď hlásia opakované mrazy.

Stav svojich ovocných sadov začalo včera preverovať aj Poľnohospodárske družstvo v Tvrdošovciach v Novozámockom okrese. Predbežné škody zatiaľ vyčísliť nevedeli. „Horšia pre nás bola noc z nedele na pondelok. Mráz nám poškodil najmä dve odrody jabĺk, Opál a Rubinola. Pri odrode Opál to bolo takmer sto percent,“ objasňuje ovocinár družstva Peter Bíróczi.

Marhule, ktorými je družstvo známejšie, už boli odkvitnuté a bobule majú veľkosť asi jedného centimetra. „V ich prípade sa môže poškodenie prejaviť o jeden až dva mesiace, keď začnú plody predčasne opadávať, pretože prechladli,“ dopĺňa Bíróczi.

Pre vlaňajšie aprílové mrazy prišlo družstvo v Tvrdošovciach o 99 percent úrody jabĺk. „Počítali sme s tým, že budeme mať 1 000 až 1 500 ton, nakoniec to nebolo ani desať ton. Do nákladnejších opatrení sme preto ísť nemohli,“ dodáva ovocinár.

Jahody prikrývali ovocinári netkanou textíliou a v ovocných sadoch sa kúrilo parafínovými sviecami. „Na Slovensko sme ich doviezli jedenásť kamiónov. Keďže teploty neboli až také kritické, rozsvietili sme asi 60 percent, lokálne možno aj viac. Zvyšok si nechávame pre ďalšie noci,“ podotýka šéf ovocinárov Varga. Tam, kde nebol vietor, používali ovocinári aj vyvíjač pary. Pod mrakom pary sa totiž teplo z parafínových sviec udrží lepšie.

Škody rátajú aj pestovatelia viniča. „Práve som sa vrátil z vinohradov, asi 80 percent je zamrznutých. Podobne sú na tom aj ďalší vinohradníci. Nádej je ešte pri neskorších odrodách,“ tvrdí Zoltán Fülöp, podpredseda spolku Vinohradníci Podhorany-Mechenice v nitrianskom regióne.

Ide o malých vinohradníkov, ktorí pestujú vinič v jednej lokalite. „Keď budú mrazivé noci pokračovať, môže byť zničené úplne všetko,“ pridáva. Protimrazové opatrenia v lokalite nerobili. „Pre jedného človeka je to veľmi náročné. Jeden deň by som zachránil, ale tri či štyri noci sú už ťažko zvládnuteľné,“ uzatvára predseda spolku.

Počas obávanej noci klesla teplota pod nulu na mnohých miestach. Väčšinou dosahovala mínus 1 až mínus 4 stupne Celzia. „Menej ako mínus 10 stupňov bolo nameraných okrem vysokohorských oblastí v horských dolinách, napríklad v Litovskej Tepličke či vo Vernári,“ poznamenal klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Chladným nociam však ešte nie je koniec. „Na prelome nedele a pondelka bude Slovensko krátkodobo ovplyvňovať tlaková výš, čo bude mať za následok zmenšenie oblačnosti. Riziko mrazu tu preto bude, no nemal by byť až taký silný,“ povedal Faško. V priebehu soboty začne cez naše územie prechádzať studený front, ktorý opäť prinesie vietor. Bude však slabší ako v uplynulých dňoch. „V nedeľu zoslabne, čo v kombinácii so zmenšenou oblačnosťou podporí mrazivú noc,“ uviedol klimatológ.

Od severozápadu budú pribúdať aj zrážky. „V nižších polohách pôjde skôr o dážď, v stredných a vo vysokohorských polohách by mal padať sneh. V horách sa sneh môže udržať a snehová pokrývka sa tak v týchto oblastiach navýši,“ podotkol Faško. Zaujímavosťou podľa neho je, že snehová pokrývka vo vyšších nadmorských výškach sa v tomto období udržiava už niekoľko dní. „Za uplynulých asi dvadsať rokov sme tu takúto situáciu nemali,“ zhodnotil.