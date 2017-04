Katolícka cirkev sa nevie odtrhnúť od Tisa

Jeden z príspevkov má predniesť historik Martin Lacko, ktorý sa netajil pozitívnym vzťahom k Tisovej republike a v súčasnosti pôsobí ako asistent poslankyne za extrémistickú ĽS NS.

Historik si myslí, že by sa katolícka cirkev mala s osobou vojnovej Slovenskej republiky konečne kriticky vyrovnať, pochybuje však, že sa to stane na tomto seminári.

Prezident Slovenského štátu Tiso bol zodpovedný za deportáciu 70-tisíc Židov z územia Slovenska do koncentračných táborov, z nich prežilo len necelých 3-tisíc. Program nitrianskeho podujatia napovedá, že na adresu tohto vojnového zločinca z úst viacerých rečníkov budú znieť chválospevy.

Katolícka cirkev sa naozaj nechce vzdať vojnového zločinca Tisa len preto, že bol kňazom. Čo je v rozpore tak so zdravým rozumom, ako aj s morálkou Peter Weisenbacher, Inštitútu ľudských práv

Sú v ňom príspevky ako Tisova náuka o národe a štáte či Proces s Tisom v kontexte retribúcie (poz. red. potrestanie vojnových zločincov) na Slovensku. O Tisovi v pamäti národa bude rozprávať Lacko, ktorý po odchode z Ústavu pamäti národa zakotvil ako asistent poslankyne Natálie Grausovej.

„Okrem toho, že samotné názvy príspevkov sú v podstate urážkou obetí nacistického režimu, tak tam máme aj ľudí ako napríklad pán Lacko, ktorý sa už v minulosti otvorene a úplne nepokryte prihlásil k ľuďom, ktorí sa snažili ospravedlniť vojnového zločinca Tisa,“ zhodnotil podujatie Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv.

Nitrianske biskupstvo na otázky denníka Pravda, či takto zameraný seminár je vhodné organizovať, odpovedalo „že ide o akademické podujatie, ktoré chce prispieť k vedeckej diskusii k historickej téme, ktorá je v mnohom ohľade dosiaľ deziderátom (pozn. red. žiadaná vec) historického výskumu, a sústrediť sa osobitne na kňazskú dimenziu Tisa, jeho profil a pôsobenie“. Vysvetlilo, že keďže bol kňazom Nitrianskej diecézy, konferencia bude práve v meste pod Zoborom.

Pravda sa opýtala aj Konferencie biskupov Slovenska, či so seminárom súhlasí. Jej hovorca Martin Kramara reagoval, že oni ho neorganizujú a odporučil nás na Nitriansku diecézu.

Historik Dušan Kováč si myslí, že diskusné podujatie k Tisovi môže byť legitímne, ale by malo byť vecné a nie ospevujúce. „Osobne si myslím, že cirkev by mohla pripraviť seminár, na ktorom by sa kriticky vyrovnala s Tisom. Trochu však pochybujem, že tento seminár to splní. Ale myslím si, že by to raz už cirkev mala urobiť, aby sa pozrela na toho kňaza kritickým pohľadom,“ konštatoval Kováč.

Ako dodal, historiografia je kritická disciplína. Musí si klásť otázky a pokúšať sa na ne odpovedať. Nie je otázkou hagiografie, teda životopisov svätých, ale naozaj kritickým odborom. Pripomenul, že Historický ústav SAV zorganizoval veľkú medzinárodnú konferenciu venovanú Tisovi ešte v roku 1992.

„Veda nepozná žiadne tabu. Môže sa zaoberať, kým chce. Ide o to, či to je naozaj veda, či si kladie otázky a používa kritické metódy,“ vysvetlil historik.

Weisenbacher tému ako takú považuje za relevantnú, keďže patrí k slovenským dejinám, ale aspekt, ktorý sa javí z programu ako prevládajúci, je podľa neho nehorázny. Ak sa katolícka cirkev chce venovať Tisovi, mala by tak podľa neho urobiť v súlade s oficiálnym stanoviskom Vatikánu, že sa má ospravedlňovať za chyby, ktoré urobila, a tie by sa nemali opakovať.

„Ale to, o čo sa oni pokúšajú na Slovensku, je, ako keby sa snažili z toho nejako vyvliecť alebo dokonca presadzovať, že prezident Tiso bol nejakým zvláštnym spôsobom obeťou,“ doplnil aktivista.

Dodal, že dnes môžeme polemizovať, či bol trest smrti pre Tisa prijateľný, ale podstata vlastizrady a podobných mimoriadne závažných činov tam je.

„Je historicky dokázané, že vedel o holokauste, že aktívne participoval na potláčaní Slovenského národného povstania podporou nemeckých jednotiek, ktoré boli na slovenskom území, a tak ďalej. Skôr z toho vychádza, že katolícka cirkev sa naozaj nechce vzdať vojnového zločinca Tisa len preto, že bol kňazom. Čo je v rozpore tak so zdravým rozumom, ako aj s morálkou,“ uzavrel Weisenbacher.