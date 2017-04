Štvrťrok na cestách: Pri nehodách zomrelo až 50 ľudí

Polícia v organizovaní dopravných kontrol prišla na hranicu svojich možností a zvyšovanie pokút nevidí ako riešenie. Experti na dopravu však pripomínajú, že treba robiť aj iné opatrenia, akým je oddeľovanie protismerných pruhov, treba sa tiež viac zamerať na mladých a neskúsených vodičov.

Prvé tri mesiace boli najmenej priaznivé pre Banskobystrický kraj, čo potvrdzuje štatistika, ktorú zverejnilo Prezídium Policajného zboru. V takmer všetkých sledovaných kategóriách dopravnej nehodovosti sa kraj zhoršil. Rástol v ňom počet nehôd, opitých šoférov, ťažkých i ľahkých zranení, aj počet úmrtí. Pri nich sú čísla najhoršie. Zatiaľ čo vlani za toto isté obdobie zomrelo pri nehodách päť ľudí, v tomto roku ich bolo až 12. Už na konci januára polícia v tejto župe konštatovala až sedem smrteľných dopravných nehôd. Po jednej v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Veľký Krtíš a po dvoch v okresoch Lučenec a Zvolen.

Dlhoročného bystrického taxikára tieto údaje neprekvapili. „Opatrenia, ktoré sa tu vykonali, nie sú robené pre znižovanie nehodovosti. Cesty nie sú v ideálnom stave a časté zmeny v dopravnom značení znižujú pozornosť vodičov, plynulosť premávky. Človek sa iba obzerá, na čo dávať pozor. Chodci sa vôbec neriešia. Nie sú kontrolovaní, nie sú pokutovaní,“ sťažuje sa taxikár, ktorý si neželal uviesť svoje meno. Podľa neho chýbajú systémové veci ako dopravné ihriská, školenia o doprave na školách. „Ľudia, ktorí nemajú vodičský preukaz, nevedia, ako sa chovať v premávke,“ myslí si.

Najnebezpečnejšími spomedzi všetkých ciest naďalej zostávajú cesty prvej triedy. Do konca tohto marca bola viac ako polovica z 50 úmrtí zaznamenaná práve na nich. Smrteľné následky dopravných nehôd z dlhodobej perspektívy však klesajú. Kým v roku 2007 prišlo na cestách o život až 327 ľudí, vlani to bolo 242. Podľa cieľov Európskej únie by malo do roku 2019 číslo klesnúť pod 200.

Z pohľadu zvýšenia bezpečnosti polícia podľa jej šéfa Tibora Gašpara pomaly naráža na hranicu svojich možností. „Ďalšie možnosti sú skutočne postavené na takých projektoch, ako je objektívna zodpovednosť, respektíve zavádzanie automatizovaných systémov do riadenia dopravy, a na základe toho je možné očakávať ešte ďalšie zlepšenia,“ tvrdí policajný prezident.

Dopravní analytici pripomínajú, že stále je čo zlepšovať. Aj zo strany polície, ale hlavne zo strany samotných účastníkov cestnej premávky. Jedným z riešení podľa odborníka na dopravné stavby Pavla Titla je oddeľovanie protismerných jazdných pruhov a znižovanie počtu kolíznych bodov v križovatkách. „Toto ponúkajú diaľnice a rýchlostné cesty stavané v plnom profile, preto na tejto časti komunikačnej siete dochádza k poklesu dopravnej nehodovosti, ako v ich počte, aj v následkoch,“ dopĺňa Titl s tým, že cesty prvej triedy sú podľa neho plné áut, s vysokým podielom nákladnej dopravy. „Na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky sa vynakladá minimum financií, a to je príčinou, že pri stúpajúcom počte motorových vozidiel stúpa aj nehodovosť,“ dodáva.

Možnosti polície situáciu zlepšiť sú, dopravná psychologička Elena Pipišková mieni, že v súčasnom stave sú obmedzené. „Polícia môže sprísniť kontroly, zhustiť kontroly, môžu sa prípadne zvýšiť sankcie. Zistili sme ale, že sankcie môžu ísť do akejkoľvek výšky, ťažkým dopravným nehodám to ale nezabráni,“ upozorňuje s tým, že najväčším problémom pri nehodách je stále najmä neprimeraná rýchlosť a nedostatočné skúsenosti vodičov „Zaregistrovala som, že v poslednej dobe majú veľa aj smrteľných nehôd práve vodiči s malou praxou,“ podotýka Pipišková. Vodiči by mali vždy prispôsobiť jazdu podmienkam na cestách a najmä tí s menšou praxou by nemali preceňovať svoje schopnosti.

Polícii sa zatiaľ darí vodičov odrádzať od alkoholu. Z celkového počtu 3¤179 dopravných nehôd v prvých troch mesiacoch spôsobil alkohol 259 nehôd, kým v minulom roku bolo za rovnaké obdobie takýchto nehôd až 322. Najviac zrážok, za ktorými stál alkohol, bolo v Prešovskom kraji – 40, najmenej – 25 – v Nitrianskom kraji. V Banskobystrickom kraji v prvých troch mesiacoch spôsobil alkohol 37 nehôd, v porovnaní s vlaňajškom stúpol ich počet až o 11, čo je najväčší nárast spomedzi krajov.

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre drogové závislosti Ľubomír Okruhlica zníženie počtu nehôd zavinených alkoholom víta. „Bolo by dobré, keby to tak bolo aj naďalej, ale je to krátka doba na hodnotenie. Veľkú rolu hrajú aj iné faktory, ako počasie alebo otvorenie nových úsekov diaľnic. Je to ale rozhodne dobrý trend, ale či tak bude pokračovať aj naďalej, ťažko povedať,“ uzatvára Okruhlica.

Za prvý štvrťrok sa celkovo na Slovensku stalo 2¤920 nehôd, vlani za toto obdobie ich bolo 2¤871. Ich najčastejšou príčinou bolo porušenie povinností vodiča. Spomedzi 50 obetí bolo 31 šoférov či spolujazdcov, 13 chodcov, traja cyklisti a traja motorkári.