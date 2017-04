Fico: EÚ akoby zlenivela a myslíme si, že veci pôjdu samé

„Nezlenivela EÚ? Nezamilovala sa do seba?“ spýtal sa v úvode konferencie. Podľa neho sa z Európy nestal konkurencie najschopnejší región sveta ako EÚ plánovala do roku 2010. „Bezhlavo sme sa pustili do agendy 2020. Neurobíme to isté, čo sme urobili so stratégiou z roku 2010? Akoby sme zleniveli a mysleli si, že veci pôjdu samé. Nestrácame sami autoritu, ak nie sme schopní prijímať názory, nemáme odvahu povedať: toto je náš názor a je odlišný od našich strategických partnerov?“ kládol otázky. Podľa neho by mala mať EÚ odvahu otvorene hovoriť o svojich názoroch a rozhodnutiach.

„Budúcnosť vidím v hlbšom rešpekte európskych štátov. Chýba nám duch európanstva, ktorý bol do 2008. Naše dokumenty sú zbierkou národných záujmov, lebo nám chýba vzájomný rešpekt,“ povedal s tým, že stále bude tvrdiť, že niet lepšieho priestoru na život, ako je EÚ. „Mojou úlohou nikdy nebolo poučovať, vždy som rešpektoval iný názor, inú tradíciu,“ dodal s tým, že do nášho života treba vrátiť európskeho ducha. „Ak sa budeme stavať k veciam autenticky, neobávam sa o budúcnosť EÚ ani európskych štátov,“ dodal.

Fico verí, že dnešná konferencia prinesie výsledky

Fico verí, že dnešná konferencia predsedov parlamentov Európskej únie prinesie výsledky, ktoré budú významným príspevkom, pokiaľ ide o budúcnosť EÚ. Vyzdvihol, že Slovenská republika má svoju bohatú históriu a tradície, ako aj to, že krajine sa v súčasnosti hospodársky aj ekonomicky darí. Rovnako tak poznamenal, že aj ostatné krajiny EÚ sa môžu pochváliť rovnako bohatou históriou. „Európa je priestor, kde sa najlepšie žije. Môže sa oprieť o kultúrne dedičstvo, vynikajúce výsledky,“ povedal s tým, že i napriek minulosti prevláda dešpekt k autoritám a prevláda príklon k lacným a populistickým riešenia.

Fico pripomenul, že Slovensko robí, čo môže. „Prudko sme navýšili financie na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí. Všetci hovoríme o jednotnej únií. Pýtam sa, či tieto naše odpovede na dešpekt voči EÚ sú dostatočnou odpoveďou aj na lacné extrémne riešenia ponúkané na dennej báze. Či sa nemýlime pri správnom hľadaní riešení,“ povedal. Uviedol príklad, že Slovensko potrebuje kvalifikovanú pracovnú silu a každý, kto chce, si prácu nájde. Napriek tomu však vníma, že na Slovensko musíme dovážať zamestnancov z tretích krajín, že tu je veľa požiadaviek na dovoz pracovníkov z Vietnamu, Malajzie.