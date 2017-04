Školy neprodukujú dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre podniky

Na dnešnej tlačovej besede to povedal prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáš Malatinský. Ako dodal, je potrebné posilniť kariérové poradenstvo v školách. Žiaci by sa tak dozvedeli, aké školy by im zabezpečili povolanie, ktoré by ich uživilo. Cieľom podľa Malatinského je, aby sme žiakov nevychovávali pre úrady práce.

Jedným zo záverov dnešnej odbornej konferencie s názvom „Získať zamestnanca je dnes úspech, ale získať kvalifikovaného zamestnanca je jackpot“ podľa Malatinského je, že ministerstvo práce by malo zabezpečiť lepšie informovanie širokej verejnosti o potrebných odboroch na trhu práce. Rodičia sa totiž v súčasnosti nevedia zorientovať, čo je pre ich deti najlepšie a posielajú ich na školy, ktoré im nezabezpečia dostatočné uplatnenie.

Veľká časť absolventov stredných odborných škôl si nedokáže nájsť prácu

Štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš dnes pre média povedal, že veľká časť absolventov stredných odborných škôl si nedokáže nájsť prácu a ide rovno na úrady práce. „Ministerstvo práce už tri roky robí podrobné monitorovanie situácie na trhu práce aj prognózovanie situácie do budúcnosti. Doteraz sme tie informácie dosť málo komunikovali na verejnosť. Robíme ich podľa zákona predovšetkým pre potreby rezortu školstva a samosprávnych krajov, ktoré podľa toho majú nastavovať kapacity stredných škôl. Uvedomili sme si však teraz, že to nestačí a že tieto informácie potrebujeme dostať k rodičom, učiteľom a k výchovným poradcom už v základných školách,“ povedal Ondruš s tým, že údaje ministerstva by mali hovoriť o uplatniteľnosti žiakov jednotlivých odborov na trhu práce podľa jednotlivých krajov.

Predseda Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania Jaroslav Holeček na tlačovej besede uviedol, že príprava na povolanie nie je získanie papiera, ale budovanie vzťahu žiaka k povolaniu. To sa dá podľa neho získať len v škole a nie rekvalifikáciou. Holeček sa vyjadril aj k systému duálneho vzdelávania. Ako uviedol, nie je problém s ponukou učebných miest zo strany zamestnávateľov. Chýba však záujem žiakov o vzdelávanie, ktoré pripravuje na povolanie. Skúsenosť z duálneho vzdelávania podľa neho ukázala na viacero problémov. Jeden z nich súvisí s kariérnym poradenstvom a orientáciou detí na prípravu na povolanie. Ministerstvo školstva by sa podľa Holečka malo viac venovať kariérnemu poradenstvu. Problémom systému duálneho vzdelávania je podľa neho aj nedostatočná motivácia menších zamestnávateľov, aby sa do systému zapojili.