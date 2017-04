Zaočkovanosť základnými očkovacími vakcínami mierne stúpa

Jedinou výnimkou je základné očkovanie proti osýpkam, príušniciam a ružienke vakcínou MMR v ročníku narodenia 2014, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla o pol percenta menej. O aktuálnom stave zaočkovanosti informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravia (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.

Najvyššia miera odmietania povinného očkovania bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji a v Bratislavskom kraji. V kontrolovanom období bolo RÚVZ na Slovensku zaevidovaných spolu 517 odmietnutých povinných očkovaní v základnom očkovaní a 378 odmietnutých preočkovaní. Kompletné odmietnutie povinného očkovania bolo nahlásené u 765 detí. Zaočkovanosť v rámci pravidelného povinného očkovania detí dosahovala dlhodobo v SR úroveň 98 – 99 percent, pričom celoslovenská zaočkovanosť, vrátane dospelých, sa pohybuje na úrovni 94,5 až 97,7 percenta.

„V ďalšom období je potrebné udržať priaznivú úroveň kolektívnej ochrany proti všetkým ochoreniam zaradeným do Národného imunizačného programu SR vzhľadom na riziko zavlečenia infekčných ochorení na územie SR,“ uviedla vedúca Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ Mária Avdičová.

Rozprava o osýpkach

Celý tento týždeň až do 30. apríla sa Slovensko zapája do aktivít WHO v rámci kampane s názvom Európsky imunizačný týždeň (EIW). „Hlavným zámerom kampane je podpora aktivít, ktoré súvisia s očkovaním a jej cieľom je zvýšenie povedomia širokej verejnosti o význame vakcinácie, vytváraní a udržiavaní kolektívnej imunity nielen v Slovenskej republike, ale v celom euroregióne,“ informovala Avdičová.

Rozprava o osýpkach ako staronovej hrozbe bude podľa Avdičovej na programe tohtoročného odborno-vedeckého kongresu s medzinárodnou účasťou – XXII. Červenkových dní preventívnej medicíny, ktoré sa konajú 24. a 25. apríla na Táľoch. Ide o vrcholové podujatie Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, všetkých slovenských epidemiológov, ktorí pracujú na poli prevencie a surveillance prenosných ochorení, ale aj epidemiológov, ktorí sa venujú epidemiológii chronických neprenosných chorôb. Ťažiskovými témami kongresu sú výskyt a prevencia nákaz, ktorým sa dá predísť očkovaním, vnímavosť populácie Slovenska na osýpky a riziko ich šírenia, aktuálne problémy súčasnej epidemiológie prenosných chorôb a epidemiológia chronických chorôb.

Juraj Červenka bol významným epidemiológom, vedúcim katedry epidemiológie pri bývalom Inštitúte ďalšieho vzdelávania lekárov a farmaceutov, neskôr Slovenskej postgraduálnej akadémie vzdelávania. Dlhé roky pôsobil ako expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblasti prevencie prenosných ochorení, vrátane eradikácie varioly. Zomrel v roku 2001, od roku 2002 sa Dni preventívnej medicíny volajú Červenkove.