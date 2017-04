Kauza 'nástenkový tender' bez dohody o vine a treste

Súdu to dnes oznámila prokurátorka, nešpecifikovala však dôvody. Ani samotný obžalovaný pre médiá nešpecifikoval, prečo k uzatvoreniu dohody nakoniec nedošlo.

Radoslav B. si tak spolu s ostatnými štyrmi obžalovanými vypočul obžalobu. Bývalí ministri výstavby Marián J. a Igor Š. ako aj obžalovaná Zdenka K. po prednesení obžaloby uviedli, že sú nevinní. Radoslav B. a Tomáš L. sa o svojej vine alebo nevine nevyjadrili. Marián J. vo svojej výpovedi odmietol, že by sa s ostatnými obžalovanými dohodol o postupe pri verejnom obstarávaní na zabezpečenie školení a informovanosti o operačných programoch Európskej únie. O umiestnení oznámenia o obstarávaní, ktoré bolo podľa obžaloby umiestnené na uzavretej chodbe, skonštatoval, že „tieto záležitosti boli mimo ministra“.

Radoslav B., ktorý na ministerstve pôsobil v rámci Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, o obstarávaní uviedol, že pri jedinej predloženej ponuke nezistili nijaké nedostatky. Rovnako odmietol, že by sa o obstarávaní obžalovaní dohodli alebo že by mal vedomosť, že čokoľvek je v rozpore so zákonom. Exminister Igor Š. odmietol pred súdom vypovedať.

Prokuratúra v tomto prípade v súvislosti s machináciami pri verejnom obstarávaní obžalovala päť osôb vrátane dvoch bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú národnú stranu Mariána J. a Igora Š. Ďalšími obžalovaným v prípade sú Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. Marián J. čelí obžalobe za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom v súbehu s obzvlášť závažným zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažným zločinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Igor Š., Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. sú obžalovaní za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom.

Prípad sa sa stal v roku 2007. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vtedy zverejnilo oznam o tendri na reklamné služby v hodnote 3,6 miliardy vtedajších korún iba na nástenke na chodbe ministerstva. Ponuku zaslalo len jedno konzorcium, ktoré následne vyhralo. Dvoch spomenutých ministrov za SNS stála kauza kreslo. Tender neskôr zrušili, konzorcium však na ňom údajne stihlo zarobiť viac ako tri milióny eur.