Vedu vytlačil obdiv k vojnovému zločincovi

Seminár zorganizovalo biskupstvo spolu s Katedrou cirkevných dejín Univerzity Komenského. Prišli naň aj poslanci extrémistickej ĽS NS Marian Kotleba a Milan Uhrík. Aktivista Peter Weisenbacher vidí túto konferenciu ako snahu o rehabilitáciu Tisa, čo považuje za neprípustné.

Holokaust a deportácie tisícok ľudí do nacistických vyhladzovacích táborov sa v príspevkoch takmer nespomínali. Jedným z pozvaných hostí, ktorí na tu vystúpili, bol aj historik Martin Lacko. V súčasnosti pôsobí ako asistent poslankyne za extrémistickú Ľudovú stranu Naše Slovensko Natálie Grausovej.

„Nešlo o skutočnú vedeckú konferenciu. Bol to pokus o prepisovanie histórie,“ reagoval Peter Weisenbacher z Inštitútu ľudských práv. Podujatie na pôde kňazského seminára vníma ako propagandistickú akciu a snahu nejakým spôsobom vyviňovať fašistického prezidenta Tisa z činov, ktoré jednoznačne spravil a bol za ne právoplatné odsúdený. Predstavitelia Slovenského štátu kolaborovali s fašistami a pričinili sa o deportácie 70-tisíc slovenských Židov do koncentračných táborov, z ktorých prežilo len necelých 3-tisíc.

Tiso bol odsúdený v apríli 1947 za vlastizradu na trest smrti obesením. „Právoplatnosť rozsudku, ktorý padol v roku 1947, žiadny relevantný právnik nikdy nespochybnil,“ pripomenul aktivista. Na Slovensku podľa neho stále platí zákon, ktorý ideológie a režimy smerujúce k popieraniu ľudských práv stavia do ilegality.

Doplnil, že univerzita aj katolícka cirkev by sa podľa neho mali od takejto konferencie dištancovať. „Príspevky boli jednostranné. To bolo jasné nielen z ich názvov, ale aj zo životopisov prednášajúcich,“ poznamenáva Weisenbacher s tým, že každý má právo na svoj vlastný názor, no nie na vlastné fakty.

Denník Pravda sa opýtal rektorátu najstaršej univerzity na Slovensku UK Komenského, či s touto akciou súhlasí, odpoveď na túto otázku sme do utorkovej uzávierky nedostali. Ešte koncom minulého týždňa Pravda s tou istou otázkou oslovila aj Konferenciu biskupov Slovenska, tí rovnako nereagovali.

Zdesenie a sklamanie nad seminárom vyjadril izraelský veľvyslanec Zvi Aviner-Vapni, ktorý v pondelok vyzval ľudí, aby sa na nej nezúčastnili. Pozastavil sa tiež nad tým, ako mohla záštitu nad akciou prevziať Univerzita Komenského.

„Slovenská vláda počas Tisovho režimu, ktorý v tom čase vládol na Slovensku, verejne a nadšene spolupracovala pri popravách slovenských občanov židovského pôvodu,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré Pravde poskytla Katarína Mináriková z tlačového a ekonomického oddelenia veľvyslanectva.

Podľa historikov je diskusná téma o osobe Tisa legitímna, ale nesmie byť prezentovaná jednostranne, tak ako to bolo v utorok v Nitre. K vojnovému zločincovi sa treba postaviť kriticky, klásť otázky a odpovedať na ne. Pripomenuli tiež, že katolícka cirkev sa doteraz s Tisom kriticky nevyrovnala, v časti jej kňazov stále prežíva obdiv k fašistickému štátu, na čele ktorého stál.