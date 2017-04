Obálková vojna v parlamente

Tému otvoril šéf hnutia OĽaNO a poslanec Igor Matovič, podľa neho ide o návrat totality a pred novinármi sa v utorok takmer rozplakal. Predseda Mostu-Híd Béla Bugár si myslí, že Matovič sa takto snaží odpútať pozornosť od daňového podvodu. Opozícia sa obálkovej kauzy nechce vzdať a avizuje odvolávanie šéfa snemovne.

Líder Obyčajných ľudí prišiel s informáciou, že predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) nariadil otvárať podozrivé zásielky adresované poslancom. Toto opatrenie je súčasťou rozhodnutia vedúceho Kancelárie Národnej rady Daniela Guspana, ktorý ho podľa Matoviča vydal na Dankov pokyn. To isté si myslí aj ďalšia opozičná strana SaS.

Podľa rozhodnutia zo 7. apríla sú pracovníci podateľne povinní otvoriť také listy, pri ktorých nie je uvedený odosielateľ alebo je odosielateľom fyzická osoba. Preveriť zásielku však môžu len v rozsahu nevyhnutnom na zistenie jej bezpečnosti, rovnako musia zachovať mlčanlivosť o tom, čo videli. Po kontrole na obálku dajú pečiatku – Otvorené z bezpečnostných dôvodov.

V Guspanovom rozhodnutí sa tiež píše, že „zásielky, ktoré obsahujú vulgarizmy alebo majú dehonestujúci charakter, zamestnanec podateľne nepostúpi ďalej, ale ich na tri mesiace odloží a po tejto lehote skartuje".

„Prepáčte mi, ale naozaj som nezvládol, keď sa pozerám na to, čo sa so Slovenskom deje, ako sa míľovými krokmi vraciame do časov normalizácie, “ vyhlásil v utorok Matovič po tom, čo sa kvôli emóciám na chvíľu vzdialil z dosahu kamier.

Otvorené listy okrem neho dostali aj spolustraníci Veronika Remišová a Ján Budaj. Plánujú podať trestné oznámenie za porušenie listového tajomstva, rozhodli sa tiež, že začnú zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by chceli odvolať Danka z funkcie.

Vedúci Kancelárie Národnej rady Daniel Guspan tvrdí, že zákon a ani listové tajomstvo neporušili. „Dôrazne sa ohradzujeme voči klamstvám o údajnom čítaní listových zásielok, ktoré sú adresované poslancom,“ reagoval v stanovisku. Guspan sám kontaktoval Generálnu prokuratúru a túto vec vysvetlil.

„Kancelária Národnej rady a jej zamestnanci v žiadnom prípade zámerne neporušujú ústavné právo na zachovanie listového tajomstva. Každá podozrivá zásielka však musí byť aj podľa pravidiel ochrany ústavných činiteľov preverená. Rovnaké pravidlá platia na všetkých štátnych inštitúciách,“ doplnilo komunikačné oddelenie parlamentu. Pri dokumente, ktorý hovorí, ako nakladať s listami, sa Národná rada opierala o odporúčania ministerstva vnútra a Úradu na ochranu ústavných činiteľov, čo rezort vnútra potvrdil.

„Vzhľadom na to, že sa objavili podozrivé zásielky (biely prášok, rádioaktívne látky), ktoré boli zaslané aj predstaviteľom vlády, Úrad na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií ministerstva vnútra vydal odporúčanie, ako postupovať v prípade prijatia podozrivej zásielky,“ spresnila hovorkyňa ministerstva vnútra Andrea Dobiášová. Podľa pokynov by zásielky mala otvárať jedna osoba s rukavicami a ochranným rúškom na stole, kde nebudú žiadne iné predmety.

Šéfka komunikácie Národnej rady Zuzana Čižmáriková tiež vysvetlila, ako je to s listami, v ktorých sú nadávky. „Na 99 percent ide o pohľadnice s vulgárnym obsahom, ktoré sa uschovávajú a predtým, ako sa skartujú, je daný poslanecký klub upozornený, že má takú zásielku, aby si ju išiel prebrať,“ vysvetlila Čižmáriková s tým že poslanci o takéto pohľadnice nemajú záujem a odmietajú si ich brať.

Doplnila, že zamestnanci podateľne sú preverení a musia dodržiavať listové tajomstvo. Za posledných 14 dní platnosti smernice o bezpečnostných opatreniach bolo zo 789 doručených zásielok preverených 39, čo tvorí 4,9 percenta.

Právo na listové tajomstvo zaručuje ústava, tá však uznáva výnimky, ktoré ustanoví zákon. Čo je teda viac – listové tajomstvo alebo ochrana poslancov? Podľa ústavného právnika Eduarda Báránya ide v tomto prípade o stretnutie významného verejného záujmu s ústavne chráneným právom, kde musí nastať vyvažovanie pri zachovaní podstaty a zmyslu.

„Nepoznám detaily, ale pokiaľ sa obsah listu nevyužíva na nezákonné ciele, viem si predstaviť ústavnú udržateľnosť tohto opatrenia. Skôr alebo neskôr však nejaký podobný prípad, nemyslím, že by to bol tento, skončí na Ústavnom súde, ktorý tam povie nejaké kritériá a rozhraničenia. Ale nemyslím si, že toto je ten prípad a keby aj, tak by to nebolo veľmi šťastné práve preto, že ide o ústavných činiteľov,“ poznamenal Bárány.

Podpredseda Národnej rady Béla Bugár (Most-Híd) považuje utorkové Matovičovo vystúpenie za odpútavanie pozornosti od problému, ktorý mu v pondelok vyrobil jeho bývalý zamestnanec Pavel Vandák. Postup otvárania obálok v parlamente podľa neho funguje rovnako aj na každom ministerstve.

„Stalo sa, že v listoch bol biely prášok, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská mala na obálke rádioaktívne ožiarenie. Matovič len potrebuje rýchlo vyrobiť škandál, aby sa hovorilo o ňom a nie o jeho daňovom podvode,“ mieni Bugár.

Vandák, ktorý odkúpil od Matoviča v roku 2008 podnik Mgr. Igor Matovič – regionPRESS, tvrdí, že Matovič ho podviedol. Ako povedal v pondelok novinárom, Matoviča sa bál a preto to celé skôr neohlásil na polícii.

„Bojím sa ho doteraz,“ vyhlásil. Vandák vyzval Matoviča, aby spolu išli na detektor lži. „Nech sa to ukáže. Čoho sa bojí? Všetkých vyzýva na detektor lži a ja chcem, aby ma Matovič vyzval na detektor lži,“ zdôraznil.