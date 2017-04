Matečná: Ministerstvo pôdohospodárstva v nástenkovom tendri žiadalo náhradu škody

„V zápisniciach je, že ministerstvo pôdohospodárstva si uplatnilo náhradu škody. Aj na tom budeme trvať a ak to nepôjde v trestnom konaní, tak si náhradu uplatníme v civilnom konaní,“ uviedla v stredu pred rokovaním vlády. Podľa Matečnej ministerstvo takto postupovalo aj v iných prípadoch.

„Toto bol štandardný postup, ako sme postupovali, a neznamená to, že ten nárok je neuplatniteľný,“ skonštatovala. Na otázku, či bude preverovať možné pochybenie úradníkov na ministerstve, uviedla, že „to by som sa musela vracať niekoľko rokov dozadu, to je procesná vec“.

Štát si v kauze „nástenkový tender“ nemôže uplatňovať v aktuálnom trestnom konaní náhradu škody. Ako v pondelok skonštatovala predsedníčka senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako nástupca zaniknutého rezortu výstavby, ktoré v procese vystupuje v postavení poškodeného, si nárok neuplatnilo riadne a včas.

Nárok na náhradu škody si podľa zákona musí poškodený uplatniť do skončenia vyšetrovania a musí byť uplatnený voči konkrétnej osobe. Taktiež musí byť určená minimálna výška nároku. V tomto prípade sa tak podľa uznesenia súdu nestalo, pričom zástupca rezortu sa údajne nezúčastnil na preštudovaní spisu po ukončení vyšetrovania. „Uznesenie nebráni poškodenému, aby náhradu škody žiadal napríklad v civilnom konaní,“ skonštatovala predsedníčka senátu.

Prokuratúra v prípade „nástenkového tendra“ v súvislosti s machináciami pri verejnom obstarávaní obžalovala päť osôb vrátane dvoch bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja za Slovenskú národnú stranu Mariána J. a Igora Š.

Ďalšími obžalovaným v prípade sú Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. Marián J. čelí obžalobe za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom v súbehu s obzvlášť závažným zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažným zločinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Igor Š., Radoslav B., Tomáš L. a Zdenka K. sú obžalovaní za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom.

Prípad sa stal v roku 2007. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja vtedy zverejnilo oznam o tendri na reklamné služby v hodnote 3,6 miliardy vtedajších korún iba na nástenke na chodbe ministerstva. Ponuku zaslalo len jedno konzorcium, ktoré následne vyhralo. Dvoch spomenutých ministrov za SNS stála kauza kreslo. Tender neskôr zrušili, konzorcium však na ňom údajne stihlo zarobiť viac ako tri milióny eur.