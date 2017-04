Zmeny v poplatkoch a v pohotovosti

Podľa neho od budúceho roka najväčší skok pocítia pacienti na nemocničnej pohotovosti. Drucker však pri poplatkoch so zmenami nekončí. Plánuje zásadne zmeniť sieť ambulantných pohotovostí, ktoré od novembra tohto roka budú otvorené len do jedenástej hodiny v noci, dnes fungujú celú noc až do nasledujúceho rána.

Viac-menej kozmetických úprav sa dočká viacero druhov poplatkov. Rezort ich dvíha o pár centov, v podstate zaokrúhľuje sumy, tak je to napríklad pri kúpeľoch, kde pacienti doplácajú za stravu a ubytovanie alebo za recept.

Najvyšší rast však zaznamenal poplatok na pohotovosti v nemocnici, ktorý sa zo súčasných 1,99 eura dvíha až na desať eur. Človek ho zaplatí vtedy, ak v nemocnici vyhľadá rýchlu pomoc v čase do 23. h, keď ešte fungujú ambulantné pohotovosti. Rezort chcel týmto zabrániť zneužívaniu urgentných príjmov v nemocniciach. Tvrdil, že sem chodia ľudia s banálnymi chorobami a pomôcť im môžu aj praktickí lekári v ambulanciách.

Najväčšou zmenou je práve úprava ambulantných pohotovostí (LSPP). Minister Drucker tvrdí, že budú v každom okresnom meste, hoci podľa pôvodného návrhu ich mal riadne skresať, na 50. Slovensko má 79 okresov, dnes funguje 95 ambulancií. Lekári už nebudú musieť slúžiť do rána. Zmeny obsahuje novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je v pripomienkovacom konaní. Ak prejde vládou a parlamentom, platiť by mala od tohto novembra.

„Pohotovostná služba bude v pracovných dňoch fungovať do 23. hodiny, cez víkend bude pohotovosť od 7. do 23. hodiny,“ uviedol minister. Po tomto čase budú súrne prípady riešiť urgentné príjmy v nemocniciach.

5 eur za výpis zo zdravotnej dokumentácie, dnes sa platí rôzne, podľa ceny, ktorú si určil lekár.

Za to, že lekárom ubral hodiny z pohotovostných služieb, chce niečo navyše. Všeobecným lekárom určil v novele povinnosť stráviť cez deň v ambulanciách minimálne 30 hodín týždenne a dvakrát v týždni ordinovať do 14. hodiny. Prax je podľa neho taká, že doktori už naobed často nie sú v práci. „Chceme, aby naša primárna sféra bola dostupná pre pacientov,“ doplnil.

Lekári sú so skrátením pohotovostnej služby spokojní, chceli však ešte o hodinu menej. „Ide o veľký posun, pre nás však stále zostáva limitujúca 22. h hodina, takže budeme sa snažiť z 23. hodiny stlačiť ešte jednu hodinu dolu,“ povedal prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth. Poznamenal, že do toho času sú otvorené aj lekárne. „Môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti, že keď som predpísal po tejto hodine lieky, pacient si ich nemal kde vybrať,“ skonštatoval. Už menej pozitívne sa však asociácia pozerá na povinný 30-hodinový pracovný týždeň. Šóth si myslí, že ide o duplicitu.

Hlavný lekár Prešovského samosprávneho kraja Július Zbyňovský tvrdí, že v ich regióne už dnes fungujú pohotovosti do 21. h či 22. h v okresoch s nízkymi počtami obyvateľov. „Ak zoberiem náš kraj, tak máme už dnes hlavne detské pohotovosti, kde fungujú na tomto princípe. Po 22. hodine preberá starostlivosť o detských pacientov detské oddelenie v nemocnici, napríklad v Bardejove alebo vo Vranove nad Topľou,“ vysvetlil Zbyňovský. Problém podľa neho môže byť v lokalitách, kde treba v noci do nemocnice dlhšie cestovať. „Sabinov a Medzilaborce nemajú nemocnice, a tie sú pánubohu za chrbtom, vzdialenosť do nemocnice v Poprade je cez 70 kilometrov,“ pripomenul hlavný krajský lekár.

Kedy by mala fungovať ambulantná pohotovosť bude existovať tzv. pevná sieť – rezort určí mestá, kde musí byť zriadená pohotovosť (LSPP). Tá bude dostupná v pracovných dňoch od 16. do 23. h a v dňoch pracovného pokoja od 7. do 23. h. Môže fungovať aj do rána 7. h nasledujúceho dňa, ak bude mať na to prevádzkovateľ LSPP zmluvu so župou.

môže existovať aj tzv. doplnková sieť – vznikať bude v regiónoch podľa potreby. Musí fungovať nepretržite najmenej dve hodiny v pracovných dňoch medzi 16. a 23. h a nepretržite najmenej dve hodiny v dňoch pracovného pokoja medzi 7. a 23. h.

Zbyňovský mieni, že podľa novely bude vyťahovať horúce gaštany samospráva, ktorá bude zodpovedná za to, že má pohotovostné služby zabezpečené. Lekárom totiž novela zrušila povinnosť slúžiť na pohotovosti, bude to pre nich dobrovoľné. „Ak lekári nebudú chcieť pracovať na pohotovosti, pretože ich bude málo, tak služby im budeme nariaďovať my, čo je veľký problém aj dnes, keď ešte lekári majú zákonnú povinnosť,“ pripomenul Zbyňovský, ktorý nevidí riešenie v pokutovaní lekárov.

Pohotovosť bude po novom zabezpečovať poskytovateľ – tzv. organizátor na základe licencie. Získa ju cez verejnú súťaž, ktorú vypíše ministerstvo zdravotníctva. Okrem všeobecných doktorov a pediatrov budú môcť slúžiť aj internisti. Organizátor bude musieť župe predložiť mesiac dopredu rozpis služieb. Samosprávny kraj môže organizátora pokutovať, pokiaľ nebude pohotovosť zabezpečená.

Ambulantné pohotovosti budú rozdelené do dvoch sietí, pevnej a doplnkovej. Pevná sieť bude povinne obsadená, nachádzať sa bude v každom okresnom meste. Doplnkovú sieť bude môcť zriadiť poskytovateľ v oblasti, kde nebude stačiť pevná sieť.