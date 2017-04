Fico: Slovensku sa ekonomicky darí. Pocíti to každý Slovák

Na piatkovej tlačovej besede to uviedol premiér Robert Fico. „Ak sa darí ekonomike a štátu, je potrebné tieto výsledky pretaviť do zlepšenia života ľudí,“ povedal.

Podľa Fica by bolo ideálne, keby v určitom okamihu minimálna mzda predstavovala 60 % z priemernej mzdy na Slovensku. „Netvrdím, že to dokážeme hneď v roku 2018, ale chceme, aby rast minimálnej mzdy v roku 2018 bol tak dynamický, že sa budeme blížiť k 500 eurám,“ tvrdí Fico.

Podľa Fica by bolo ideálne, keby v určitom okamihu minimálna mzda predstavovala 60 % z priemernej mzdy na Slovensku. "Netvrdím, že to dokážeme hneď v roku 2018, ale chceme, aby rast minimálnej mzdy v roku 2018 bol tak dynamický, že sa budeme blížiť k 500 eurám," tvrdí Fico. Autor: SITA, Peter Maďar

Kabinet sa podľa neho zaoberá aj zvýšením príplatkov za prácu v noci. „Domnievame sa, že ekonomická situácia u našich zamestnávateľov je tak dobrá, že môžeme pristúpiť k podstatne štedrejšiemu odmeňovaniu ľudí, ktorí prídu do roboty večer o desiatej a zostanú do rána do šiestej,“ zdôraznil predseda vlády.

Ukotviť prácu cez víkend do zákonníka

Upozornil tiež na to, že v súčasnosti neexistujú v Zákonníku práce ustanovenia, ktoré by zvýhodňovali prácu zamestnanca v sobotu a nedeľu a za prácu cez sviatky sú len 50-percentné príplatky. „Ak na štátny sviatok sú ľudia doma a ide im normálne plat, myslím si, že ten, kto musí ísť do roboty cez štátny sviatok, by mal dostať dvakrát toľko,“ povedal Fico.

To isté sa podľa neho týka aj príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu. „Dajme ľuďom najavo, že si ich prácu počas víkendu vážime,“ tvrdí. Vláda tiež plánuje zaviesť príplatok pri cestovaní za prácu. „Presne nastavíme v Zákonníku práce, že kto cestuje za prácou a prekročí nejakú kilometrovú hranicu, tak tam pomenujeme, aký príplatok tento človek dostane za chodenie za prácou,“ povedal.

Na pleciach zamestnávateľov

Podľa Fica ide o opatrenia, ktoré nebudú mať zásadný vplyv na štátny rozpočet. „V podstate tieto rôzne príplatky budú predovšetkým hradiť zamestnávatelia,“ upozornil. Na tieto témy už podľa neho s ministrom práce a sociálnych vecí Jánom Richterom diskutovali zamestnávatelia aj odborári. „Sú na to celkom normálne rozdielne názory,“ povedal.

Odborári podľa Fica tieto kroky vítajú a zamestnávatelia „s tým majú určité ťažkosti“. V pondelok 1. mája na Sviatok práce chce Fico na straníckom stretnutí v Nitre všetky tieto opatrenia predstaviť detailnejšie.

Ako uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, so sociálnymi partnermi sa dohodol na potrebe ďalších analýz v súvislosti s avizovanými príplatkami. „Otvoril som aj otázku možnej otcovskej dovolenky,“ povedal.

Upozornil na to, že Európska komisia v návrhu Európskeho piliera sociálnych práv členským krajinám únie odporúča zaviesť 10-dňovú otcovskú dovolenku a taktiež stanoviť právo otca do 12 rokov veku dieťaťa čerpať štvormesačnú dovolenku. „Je to veľmi vážna výzva, ktorou sa promptne zaoberáme a máme záujem túto problematiku riešiť,“ dodal šéf rezortu práce a sociálnych vecí.