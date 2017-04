Z pultov stiahli puding s kúskami kovu

Slovenská Štátna veterinárna a potravinová správa nariadila potravinovým reťazcom Billa a COOP Jednota odstránenie podozrivých výrobkov. „Pudingy boli dovezené aj na Slovensko, preto sme od pondelka 24. apríla nariadili ich sťahovanie,“ potvrdil Jozef Bíreš, riaditeľ potravinovej inšpekcie. Kúsky kovu sa do sladkostí dostali počas výroby. Obchodníci by mali do soboty inšpekcii poskytnúť presné údaje o tom, koľkých výrobkov sa to týkalo. „Následne skontrolujeme, či došlo k vyradeniu produktov,“ spomenul Bíreš.

Zákazníci by si tak mali skontrolovať, či sa v ich chladničkách nenachádzajú 150-gramové dezerty s čokoládovo-vanilkovou a karamelovo-smotanovou príchuťou značky Omira, ale aj čokoládovo-vanilkové a karamelovo-smotanové dezerty pod značkou reťazca Billa. Oba vyrába nemecká firma Neuburger Milchwerke GmbH & Co. Ich minimálna trvanlivosť je do 8. či 9. mája tohto roku.

Ďalšou značkou, ktorú skladali z regálov, je Kid's world s hmotnosťou 70 g s dobou trvanlivosti do 16. a 17. mája. Výrobok od nemeckej mliekarne je určený deťom a predáva sa spoločne s hračkou. Predajne podľa Bíreša musia vyradiť len pudingy konkrétnej šarže. Tie s iným dátumom výroby a iným termínom minimálnej trvanlivosti v predaji zostať môžu.

Obchodný reťazec Billa preventívne vzal z predajní všetky sladké dezerty od nemeckého výrobcu. Likvidovať by ich mal podľa našich informácií priamo v jednotlivých prevádzkach. „Škodu vyčísľujeme. Každopádne je našou prioritou, aby naši zákazníci dostali kvalitné a zdravé potraviny,“ zdôraznila Denisa Pernicová, hovorkyňa spoločnosti. Stiahnutie pudingu pre Pravdu potvrdila aj sieť obchodov COOP Jednota Slovensko. „Ak zákazník vráti tovar do predajne, kde ho zakúpil, budú mu samozrejme vrátené peniaze späť,“ zdupľoval Gabriel Csollár, predseda predstavenstva.

Sladkosť dostala stopku aj v susednom Česku. Česká veterinárna správa nariadila odstrániť z predaja 29-tisíc kusov nemeckých pudingov značky Omira a 16-tisíc kusov značky Kid's world. „Jednotlivé výrobky boli predávané aj v predajniach Flop, Hruška, Jednota a u ďalších menších obchodníkov,“ spresnil Petr Vorlíček, hovorca inšpekcie. Podľa neho nie je pravdepodobné, že by sa kov nachádzal vo väčšom množstve balení. „Napriek tomu odporúčame spotrebiteľom, aby dezerty vrátili v mieste predaja,“ upozornil Vorlíček.