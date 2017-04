Fico: Ak by som mal pochybnosti o Kaliňákovi, konám

(Kliknutím na obrázok zväčši, Predseda vlády Robert Fico.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Na summite v Bruseli sa čaká odsúhlasenie postupu v rokovaniach o odchode Veľkej Británie z únie. Čo je pre Slovensko kľúčové, pretože v Británii pracuje takmer 100-tisíc našich občanov?

Británia má snahu obísť jednotu EÚ a sú tu rôzne návrhy na dvojstranné rokovania, čo je veľmi nebezpečné. Pre Slovensko je najpodstatnejšie, aby partnerom k Británii bolo zostávajúcich 27 krajín. Len čo začneme rokovať individuálne, môžeme tento súboj výrazne prehrať. Pre nás je teda najdôležitejšie, aby ľudia, ktorí vo Veľkej Británii žijú, pracujú a študujú, sa nestali občanmi druhej kategórie. Pokiaľ 27 krajín zatlačí na Veľkú Britániu, tak sa nám určite podarí doterajší status ľudí zachovať. Hoci sa to Britom veľmi nepáči, tento rozchod sa musí skončiť tak, že viac výhod z neho bude mať EÚ ako Veľká Británia. Ak to bude opačne, tak nebude lepšieho príkladu pre euroskeptikov v iných krajinách.

Tvrdíte, že Slovensko patrí a musí byť v jadre únie. Ale za akú cenu? Opozícia namieta, že je to pre nás ekonomicky nevýhodné, nakoniec o tom bol aj brexit.

Brexit vôbec nebol o integrácii a únii. Brexit bol o tom, že občania Veľkej Británie si povedali, že nechcú migrantov na svojom území. Pritom nehovorím o migrantoch zo Sýrie alebo z Iraku. Hovorím o migrantoch, ktorí prišli z východoeurópskych krajín EÚ. Ak niekto tvrdí, že Slovensko má iný životný priestor, ako je únia, tak klame. Dnes sa Slovensku výnimočne darí a určite aj preto, že sme v EÚ. Pamätám sa na veľmi jasné vyjadrenie spolkovej kancelárky Merkelovej, že okrem tých dvoch rýchlostí, ktoré tu máme, teda euro a bez eura, tak Európa bude fungovať na princípe tzv. posilnenej spolupráce. Krajiny, ktoré budú chcieť ísť rýchlejšie, pôjdu rýchlejšie a nebudú sa obzerať na tie, ktoré sa nechcú pridať. Aj preto je mojou povinnosťou ako premiéra udržiavať krajinu v takom stave, pokiaľ ide o stabilitu, finančnú disciplínu, nezamestnanosť, aby ak takáto tretia rýchlosť bude nasadená, Slovensko z tohto procesu nevypadlo. To sú len také výkriky opozičných predstaviteľov, lebo potrebujú povedať niečo iné ako vláda. Nemáme iný priestor, len v Európe. Budem robiť všetko preto, ak sa bude zužovať integrácia do menšieho počtu štátov, aby v tomto spolku bolo aj Slovensko.

Vláda má pred sebou ešte tri roky, strany prichádzajú s návrhmi, ktoré neboli v jej programe. Neobávate sa, že pre rozdielne predstavy o tom, čo riešiť, nastane v koalícii napätie?

Chcem oceniť, že po oťukávaní dva-tri mesiace sme nabehli na model dôvery. Podaná ruka platí. Toto veľmi oceňuje Béla Bugár, Andrej Danko a samozrejme aj ja. Musím rešpektovať, že okrem programového vyhlásenia vlády je tu aj nejaký samostatný politický život strán. Každá má nejaké priority. My sme orientovaní od stredu doľava.

Sú s vašimi návrhmi stotožnení koaliční partneri?

Nechcem vyrušovať koaličných partnerov. Sú tú rôzne návrhy aj z ich strany. My hovoríme len o veciach, ktoré patria do kompetencie ministra práce. Hovoríme o úpravách Zákonníka práce. Minister Ján Richter rokoval o nich so sociálnymi partnermi. Vedia, do čoho chceme ísť. Smer je stranou, ktorá má záujem na strategickom partnerstve s odborármi. Hovorili sme, že Zákonník práce má byť moderný, európsky, a nie africký, ako bol za pravicovej vlády. Chceme veľmi jasne potvrdiť záujem dosiahnuť úroveň minimálnej mzdy 500 eur o rok skôr, ako sme pôvodne uvažovali. Musíme urobiť všetko preto, aby sme sa postupne približovali k tomu, že minimálna mzda bude niekedy predstavovať 60 percent z priemerného zárobku v národnom hospodárstve. Druhá téma je dochádzanie za prácou, pretože mobilita pracovnej sily je veľmi nízka. Chceme ponúknuť ľuďom, ktorí budú mať záujem cestovať za prácou väčšiu vzdialenosť, väčší príspevok. Pomerne často ma kontaktujú ženy, že majú problém s prácou v noci, ak sa majú starať o rodinu. Chceme preto zatraktívniť prácu v noci z hľadiska príplatkov. Ďalej je to zatraktívnenie práce v sobotu a v nedeľu. Chceli by sme do Zákonníka práce dať presné zvýhodnenie práce v sobotu a v nedeľu, pretože ak má niekto ísť do roboty v nedeľu, nechápem, prečo by nemal mať k tomu špeciálny príplatok. Bavíme sa teda o Zákonníku práce a 1. mája chceme dať tomu nejakú symboliku. Je tu aj téma otcov, ktorí by v prípade narodenia dieťaťa mohli mať extra platenú dovolenku. Ekonomika šliape, krajina dávno na tom nebola tak dobre ako teraz a Smer dlhodobo presadzuje filozofiu, že ak sa krajine darí, treba sa s ľuďmi podeliť.

SNS a Most-Híd chcú nižšie dane, je to pre Smer prijateľné?

Dane, to je tiež silná téma. Treba o nich hovoriť. Nejaké kroky sme už urobili, pokiaľ ide o zníženie dane z príjmu právnických osôb o jedno percento a v rámci vyjednávania o programovom vyhlásení sa nejaké ústupky urobili. Takisto sme upravili podmienky pre živnostníkov, ktorým zostáva viac peňazí.

Klesne teda do konca volebného obdobia daň z príjmu pre firmy?

Myslím si, že áno, o jedno percento pôjdeme dole, ak sa bude ekonomike dariť.

Opozícia sa nechce pridať k zmene zákona o dlhovej brzde, aby sa našli peniaze na diaľnice. Ak sa s ňou nedohodnete, kde chcete hľadať peniaze?

Musím povedať, že s našou opozíciou je to veľmi ťažké. Ak by som to mal zostručniť, jeden líder opozície je večne „zhúlený“, a myslím to vážne, druhý je fašista, tretí je obchodník s drogami a mafián a štvrtý potrebuje odbornú lekársku starostlivosť. Pri všetkej úcte, my sa nemáme s kým baviť. Je mi veľmi ľúto, že neexistuje spoločný koncept, na ktorom by sme sa vedeli zhodnúť bez ohľadu na to, či bude taká, alebo onaká vláda, že krajina potrebuje aj iné zdroje, ako sú len tie štandardné zo štátneho rozpočtu a z európskych fondov. Koncept opozície vo vzťahu k nám je – čím horšie, tým lepšie. Ak tento koncept uznávajú, prečo by mali súhlasiť s výnimkou v zákone o dlhovej brzde, prečo by mali umožniť využívanie zdrojov, ktoré sú tu na výstavbu diaľnic, keď si povedia, že je to proti ich záujmom? Myslím si, že minister financií Peter Kažimír nebude schopný vyrokovať s opozíciou, aby sme našli zdroje cez tzv. investičnú výnimku na výstavbu diaľnic a budeme sa musieť nájsť v tých zdrojoch, ktoré máme, a to je rozpočet a európske fondy. Bude závisieť od kondície ekonomiky, do akej miery by sme zvládli ďalšie PPP projekty.

Čo urobíte preto, aby vami proklamovaný boj proti korupcii neboli iba slová?

Vnímam, že verejnosť si všimla, že podstatne častejšie hovoríme o korupcii. Samozrejme, môžeme sa baviť, aké je vnímanie korupcie a aká je realita, ale tento problém tu máme. Ak napíšem tritisíc starostom a primátorom list a poviem im, aby mi okamžite oznámili korupčné správanie, tak asi si z toho nerobím srandu. Dali sme urobiť kompletný audit našej legislatívy v OECD. Pracujeme na zmene zákona, pokiaľ ide o ochranu oznamovateľov korupcie. Je to veľmi ťažká téma, pretože nechceme, aby sa z toho stal čistý biznis, keď niekto nahlási korupciu, tak ten človek dostane odmenu v prípade odsúdenia páchateľa. Vtiahol som do diskusie iniciátorov Rule of Law, čo je iniciatíva, ktorú pripravili zamestnávatelia na čele s Americkou obchodnou komorou. Tam vnímam spokojnosť, že robíme, čo treba.

Ale generálny prokurátor Jaromír Čižnár nedávno povedal – netvárme sa, že korupcia nie je na najvyšších miestach. Tak prečo je tak málo vysokopostavených ľudí obžalovaných?

Nemôžem akceptovať filozofiu, že pokiaľ nebude nejaký minister zatvorený, tak sa nebojuje s korupciou. Prečo je vnímanie korupcie také, aké je? Lebo sa s ňou ľudia stretávajú, keď chcú niečo vybaviť. Veľa sa hovorí o drobnej korupcii v zdravotníctve, pri vybavovaní rôznych povolení. Ja som preukázal dostatočnú tvrdosť, veď som mnohých ministrov počas prvej vlády poslal preč práve kvôli podozreniam. Božie mlyny melú pomaly a toto je príklad bývalých ministrov za SNS, ktorí dnes stoja pred súdom.

Opozícia vám však neverí, že chcete bojovať s korupciou, lebo bývate v byte, ktorý si máte prenajímať so zľavou od podnikateľa Ladislava Bašternáka.

Nepoznám lepší učebnicový príklad korupcie, ako to, čo predviedli ľudia od pani Radičovej. Pani Radičová podpísala 300-tisíc eur na dokončenie športového areálu v Osrblí. Podpísala to firme, ktorej majiteľ bol niekoľkonásobne právoplatne odsúdený za daňové delikty a krátko na to si jej poradca vo vedľajšej kancelárii vypýtal desať percent z tejto sumy. Kde boli tí opoziční politici, ktorí teraz tak radi kričia, že mi neveria. Pozrite sa na trh, pri dnešných cenách by som si za to, čo platím za môj byt, mohol prenajať celý rodinný dom.

Prečo to neurobíte? Kedy sa odsťahujete z bytu v komplexe Bonaparte?

Mám 52 rokov a povedal som niekoľkokrát, že si musím definitívne vyriešiť svoju bytovú otázku. Nie som vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej by som mohol bývať. Takáto vec sa nedá vybaviť za deň či dva. Vôbec nemám pocit, že by som niekomu ublížil. Ako predseda vlády mám nárok zo zákona na byt, ktorý mi zaplatí štát. Odmietol som to a na rozdiel od iných ústavných činiteľov si platím nájom v tomto byte. Keď nastane situácia, že budem spokojný s riešením, tak to rád oznámim.

Bude to ešte v priebehu tohto volebného obdobia?

Robím na tom.

Má minister vnútra Robert Kaliňák stále vašu podporu?

Prečo by nemal mať? Nevidím dnes absolútne žiadny dôvod, aby odchádzal zo svojej funkcie. Chcem poukázať na iný prípad z minulosti. Mali sme ministra hospodárstva, ktorý zorganizoval aukciu, kde nemáte šancu veci ovplyvňovať, a vyhrala firma príbuzensky blízka k ministrovi. Požiadal som ministra, aby opustil svoje miesto, pretože sa to ťažko vysvetľuje. Ak som toto urobil vtedy pri ministrovi hospodárstva a mal by som akékoľvek pochybnosti o Robertovi Kaliňákovi, konám tak isto. Útok na Kaliňáka nebol útok na Kaliňáka, ale na Smer. Nedovolím rozvrátiť stranu, lebo si to želajú nejakí novinári a opozícia.

Zrušenie Mečiarových amnestií ste označili za jeden z najvýznamnejších počinov tejto vládnej koalície. Prečo si to koalícia teda nedala do programu vlády?

Lebo to nebola téma, o ktorej sme hovorili počas prípravy programového vyhlásenia. Došlo k takému zdynamizovaniu situácie okolo amnestií, na ktoré bolo treba reagovať a našli sme riešenie.

Zásadne ste však zmenili postoj k ich zrušeniu. Prečo?

Naďalej tvrdím, že prijaté riešenie je na hrane ústavnosti, ale s tým, ako sme to prijali, sa môžem pozrieť do zrkadla. Tvrdil som vždy, že zrušenie amnestií je vážny právny a ústavný problém. Našli sme postup, kde sme zakomponovali novú právomoc Národnej rady a súčasne sme zakomponovali novú právomoc Ústavného súdu. Ak to bude Ústavný súd, ktorý na konci dňa povie, že zrušenie amnestií je alebo nie je možné, tak môžem spokojne spať. Môžem tvrdiť, že je to síce riešenie na hrane ústavnosti, ale môžem ho akceptovať.

Opozícia hovorila, že so zrušením amnestií ste sa ponáhľali preto, aby ste mohli neutralizovať protest proti korupcii, ktorý bol v Bratislave.

Ak ľudia vyjadrujú pocity v téme, ktorá je pre spoločnosť veľmi dôležitá, môžem to len privítať. Takéto iniciatívy nás nútia byť ešte aktívnejší v téme boja proti korupcii. Vôbec som nepotreboval nič neutralizovať, veď sme mali jasné pozitívne stanovisko k tomuto pochodu. Keby sme chceli, tak na tom pochode sa dalo spochybniť veľmi veľa vecí, ale neurobili sme to. Naopak, vždy som rešpektoval právo ľudí zhromažďovať sa a slobodne vyjadrovať svoj názor.

V júni bude parlament voliť nového šéfa RTVS. Vyjadrili ste sa, že na tomto poste musí dôjsť k zmene. Podpredseda Smeru Marek Maďarič s tým však zjavne nesúhlasí.

Neviem, či by som to vnímal až tak, že niečo hovorím a naráža to na nejaký odpor. Slovenská televízia určite prešla významnými zmenami. Nie je mojou úlohou hodnotiť, či sa kvalita vysielania posunula ďalej. Pravdepodobne áno. Niekedy som príjemne šokovaný, keď zapnem STV 2 a je tam dobrý film. To je téma pre ľudí, ktorí sa zaoberajú televíznym vysielaním. Ja sa však zaoberám spravodajstvom, to sú politické informácie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Smer bol sám vo vláde a médií sa nedotkol. Aj preto patríme, pokiaľ ide o slobodu médií, medzi špičku sveta. Zo 180 krajín sme na 17. mieste. To len potvrdzuje, že sloboda tlače je absolútne perfektná. Postavil by som otázku, ako by tento rebríček dopadol, keby sa merala profesionalita a objektívnosť médií. Slovensko by bolo veľmi, veľmi nízko. Nemáme záujem zasahovať do médií, lebo si vážim slobodu tlače. Mám však právo kritizovať médiá, ak nie je niečo v poriadku. Súčasného riaditeľa televízie sme volili v parlamente a volil ho Smer. Nemáme povinnosť ho automaticky voliť znovu. Nemôže mi opozícia rozprávať, že Národná rada nemôže prijať nejaké iné rozhodnutie. Je to na poslancoch. Môj názor je, že spravodajstvo RTVS nie je objektívne. Je opozičné. Uvediem príklad. Európska komisia vydala správu o tzv. sociálnom pilieri, kde sa porovnávali štáty a Slovensko z toho vyšlo veľmi dobre. Podpredseda komisie chcel túto informáciu sprostredkovať ľuďom na Slovensku, oslovil Slovenskú televíziu, a tá povedala, že je to abstraktná téma. To je typické pre ňu.

Je v koalícii priechodný na post šéfa RTVS riaditeľ agentúry TASR Jaroslav Rezník? Hovorí sa aj o Zuzane Ťapákovej.

Neviem, kto všetko sa prihlásil do súťaže, preto je zbytočné niečo komentovať. Až potom sa koalícia stretne a začneme o tejto téme hovoriť bez toho, aby sa urobil zásah do slobody médií.

Stretli ste sa s prezidentom Kiskom odvtedy, čo sa ukázalo, že prelietal na súkromné cesty domov takmer milión eur?

Máme nejaký režim stretávania sa. Teraz som s ním nebol možno mesiac alebo dva. Vždy som presadzoval myšlienku, že ústavní činitelia musia komunikovať. Na takúto komunikáciu som pripravený. Mrzí ma však dvojaký meter v médiách. Dajme si ruku všetci na srdce, čo by médiá robili so mnou alebo s Andrejom Dankom, keby niekto z nás prelietal domov milión eur. Nehovoriac o zvláštnych letoch z Popradu do Košíc. To nechám ľuďom na posúdenie. Bolo to však absolútne nehospodárne nakladanie s prostriedka­mi štátu.

Prečo sa to nechalo zájsť tak ďaleko?

Minister vnútra dal jasný pokyn trom najvyšším ústavným činiteľom – využívajte lietadlá vládnej letky na pracovné cesty. Tieto lietadlá musia lietať, lebo inak musia robiť cvičné lety. Minister vnútra by nikdy nemohol dať pokyn – využívajte vládnu letku na súkromné účely bezplatne. Takéto niečo minister urobiť nemôže, lebo na konci dňa ja zodpovedám za finančné prostriedky, ktoré sa vynakladajú v rámci vlády ako takej. Prezident veľmi presne vedel, na čo môže lietadlo používať. Toto je typický príklad toho, čo sú médiá schopné dorobiť. Mám pocit, že po tom, čo sa popísalo, tak mám byť v podstate rád, že prezident nebýva v Londýne. Táto téma bude určite ešte predmetom diskusií.