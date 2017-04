Vláda bude aj napriek dobrým výsledkom zlepšovať situáciu ľudí, tvrdí Kažimír

Informoval, že už 1. mája pri príležitosti Dňa práce vláda predstaví balík sociálnych opatrení – chce zvýšiť minimálnu mzdu, zaviesť štedrejšie odmeňovanie za prácu v noci, stanoviť príplatky za prácu v sobotu a nedeľu či zaviesť príplatok na podporu mobility za prácou. Kažimír očakáva, že tieto opatrenia prijme parlament čo najskôr.

Kažimír tiež informoval, že jeho ministerstvo pripravuje aj opatrenia na efektívnejší výber daní, ktoré sú pokračovaním boja s daňovými únikmi. Pôjde o 21 opatrení ako napríklad online monitorovanie prepravy tovarov v spolupráci s políciou, čo má zabrániť fiktívnej preprave tovaru alebo o vytvorenie indexu podnikateľov podľa ratingu plnenia ich povinností. Tieto opatrenia podľa Kažimíra dokazujú, že „vláda to myslí vážne s bojom proti daňovým únikom a korupcii“. Ministerstvo financií pripravuje aj návrh na uvoľnenie dlhovej brzdy prostredníctvom novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú plánujú do parlamentu predložiť na júnovej schôdzi. Návrh by mal obsahovať konkrétne úseky ciest a diaľnic a len tieto vybrané a vopred schválené úseky by sa financovali z požičaných peňazí. Na novelu ústavy je nutná dvojtretinová väčšina poslancov, takže koalícia bude o tomto návrhu rokovať aj s opozičnými stranami. Preto sa Kažimír odmietol o novele presnejšie vyjadriť.

Poslanec OľaNO-NOVA Eduard Heger pripomenul, že návrh vyššie poplatky za prácu cez víkend a vo sviatky predložila jeho strana do parlamentu v apríli, no nehlasoval zaňho žiadny poslanec vládnej koalície. Spochybnil tiež tvrdenia vlády o výbornom stave slovenskej ekonomiky. V rozpočtovom deficite je podľa neho Slovensko až na 16. mieste v rámci EÚ. „Stále míňame viac, ako zarábame. Musíme šetriť aj do budúcnosti, zatiaľ sa nepodarilo nič odložiť. Slovensko má naviac. Slovensku sa nedarí vďaka vláde, ale napriek vláde,“ vyhlásil Heger. Ako príklad uviedol zdravotníctvo, ktoré je jednou z priorít vlády, no napriek tomu stále nemá dostatok financií. Efektivitu vynaložených peňazí považuje za slabú, pričom ako dôvody tohto stavu uviedol Heger korupciu, neschopnosť i nezáujem. Aj efektivita výberu daní nie je podľa neho stále dostatočne efektívna, OľaNO preto prísnejšie opatrenia v tejto oblasti víta. „Tu nám môžu natekať financie do štátnej pokladne,“ povedal s tým, že Slovensko je napriek už prijatým opatreniam vo výbere DPH stále štvrté od konca v rámci EÚ.