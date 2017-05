Slovensko si pripomína 13. výročie členstva v EÚ

Podľa Zastúpenia Európskej komisie sa Slovensko stalo rovnocenným partnerom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hodnoty, akými sú sloboda, demokracia, či solidarita.

„V Európskej únii je Slovensko rešpektovanou krajinou a jeho hlas je počuť. Za 13 rokov sa výhody členstva v EÚ prejavili na celom Slovensku a pocítil ich každý – či už tým, že cestoval do krajín EÚ bez hraničných kontrol, využíval nové cesty, získal nové pracovné zručnosti, či odprevadil dieťa do zrekonštruovanej školy. Za 13 rokov spravilo Slovensko významný krok vpred, hospodársky rástlo a zvýšila sa životná úroveň ľudí,“ uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

Výhody nad nevýhody

Medzi výhody členstva v EÚ patrí aj európsky jednotný trh, vďaka ktorému zaznamenala slovenská ekonomika rýchlejší rast, viac investícií, väčší export do zahraničia, či väčší výber tovaru za lepšie ceny. Slováci môžu v EÚ pracovať bez povolenia, mladí ľudia študovať v zahraničí a od júna tohto roka aj telefonovať v iných členských krajinách za domáce ceny.

Európskymi prostriedkami Slovensko financuje prevažnú časť verejných investícií, napríklad na rozvoj dopravnej infraštruktúry, modernizáciu škôl, znižovanie nezamestnanosti, či zlepšenie životného prostredia. Vstup do schengenského priestoru Slovákom umožnil voľný cezhraničný pohyb bez kontrol, rekordne stúpol aj počet turistov na Slovensku.

Historické predsedníctvo

Vďaka svojmu zastúpeniu v európskych inštitúciách vie Slovensko už vyše desaťročia lepšie presadzovať svoje záujmy. Podľa Chreneka skvelo využilo aj prvé predsedníctvo v Rade Európskej únie v roku 2016.

Slovensko sa podľa Komisie zviditeľnilo vo svete, dokázalo, že aj malá krajina je schopná viesť Európu tak, aby bola silnejšia a úspešnejšia. Silná a úspešná Európa zároveň znamená silnejšie a úspešnejšie Slovensko.

Ako ďalej uviedlo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slováci vďaka vstupu do Únie majú viac slobody – môžu voľne cestovať, pracovať, študovať a podnikať v celej Európskej únii. Teda nie na trhu s piatimi, ale 500 miliónmi ľudí.

Na prácu v Únii už nepotrebujú pracovné povolenie, v zamestnaní majú garantované rovnaké práva ako občania daného členského štátu. Navyše vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia majú napríklad počas dovolenky, či študijného pobytu nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Export ako pilier ekonomiky

Slovensko je súčasťou jednotného trhu, ktorý umožňuje bezproblémový export výrobkov. Ten sa od vstupu do EÚ strojnásobil a v súčasnosti tvorí jeden z hlavných pilierov slovenskej ekonomiky, pričom približne 85 percent slovenského exportu ide práve na európske trhy. Vstup do EÚ Slovensku tiež pomohol pritiahnuť zahraničné investície.

Takmer 90 percent priamych zahraničných investícii pochádza z krajín EÚ. Zahraničné firmy priniesli so sebou aj špičkové technológie, ktoré pomohli podstatne zvýšiť produktivitu práce. Pre ľudí jednotný trh prináša širšiu ponuku výrobkov s lepšou kvalitou a nižšou cenou.

Prevažná väčšina verejných investícií je na Slovensku realizovaných z prostriedkov Európskej únie. Od vstupu do EÚ do konca roku 2015 sme z rozpočtu EÚ získali spolu viac ako 18,6 miliardy eur. Ak sa odpočíta to, čo Slovensko do rozpočtu poslalo, čistá finančná pozícia voči EÚ bola viac ako 12,1 miliardy eur. Počas aktuálneho programového obdobia 2014–2020 môžeme čerpať ďalších 15,3 miliárd eur.

570 eur na Slováka

Európsky rozpočet prináša Slovensku veľa možností na investície do regiónov, významnú podporu pre poľnohospodárov a rozvoj vidieka, finančné prostriedky na vedu, inovácie, vzdelávanie či ochranu životného prostredia. Ak by sa suma, ktorú Slovensko vyčerpá z rozpočtu EÚ, prepočítala na obyvateľov, každý Slovák by napríklad v roku 2015 dostal z rozpočtu EÚ v čistom 570 eur, vďaka čomu patrí SR medzi najväčších čistých prijímateľov z rozpočtu EÚ.

Okrem toho Slovensko patrí do eurozóny čo pomohlo zahraničnému obchodu a odstránilo to kurzové riziká. Vďaka uplatňovaniu európskej legislatívy sa zlepšila kvalita životného prostredia. Približne 40-tisíc slovenských vysokoškolákov využilo program Erasmus. Vďaka členstvu v EÚ sú lepšie chránené práva spotrebiteľov, ale aj občanov.

Napríklad v krajinách, kde Slovensko nemá veľvyslanectvo, sa Slováci môžu obrátiť na ktorýkoľvek zastupiteľský úrad členského štátu EÚ. To, že sme súčasťou EÚ, Slovensku pomohlo získať bezvízový styk do absolútnej väčšiny krajín sveta vrátane USA a Kanady. Slovensku pomohol aj Fond solidarity v súvislosti s ničivou víchricou v Tatrách v roku 2004 sumou 5,7 milióna eur i s povodňami v roku 2010 sumou 20,4 milióna eur.

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 Slovensko vyčerpalo z Európskych štrukturálnych fondov finančné prostriedky vo výške 11,27 miliardy eur. Medzi krajinami EÚ obsadilo Slovensko 8. miesto v úspešnosti čerpania EÚ fondov. Vďaka eurofondom sa na Slovensku vybudovalo 155 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, zmodernizovalo sa takmer 80 km železníc, máme 61 nových vlakov, 45 električiek v Bratislave a 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu, 120 nízko podlažných trolejbusov, 33 nových električiek v Košiciach či zmodernizovalo sa 28 nemocníc a polikliník a vyše 1050 škôl.