Odborník na boj proti terorizmu Šándor: Európsky policajný štát neočakávam

Bude obsahovať dôverné informácie ako čísla a stavy bankových účtov, údaje o autách, ale aj dáta zo sociálnych sietí. Odborník na boj proti terorizmu Andor Šándor jej vznik víta a nemyslí si, že tieto dáta budú zneužívané. „Najdôležitejšie je, aby boli do Europolu vysielaní kvalitní ľudia a odborníci, ktorí budú spĺňať morálno-etický kódex pre prácu s takýmito informáciami,“ tvrdí.

Sídlo Európskeho policajného úradu v holandskom Haagu. Autor: SHUTTERSTOCK

Prečo je takáto spoločná databáza dôležitá?

Je dôležité, aby údaje boli centralizované na jednom mieste. Predpokladám, že jednotlivé policajné zbory do databázy budú mať prístup v čase potreby a že tam budú členské krajiny samozrejme prispievať tak, aby bola čerstvá, aby v nej bolo potrebné maximum ľudí. V rámci schengenského priestoru musí tiež byť prepojený informačný systém o podozrivých. Vidíme prípady, že napríklad z Belgicka idú ľudia páchať teroristické činy do Francúzska. Je potrebné, aby krajiny úzko spolupracovali. Aby to nebolo stále len o tom, ako sa všetci sťažujú, že sa nevymieňajú informácie alebo sa vymieňajú zle a podobne. Myslím si, že databáza má zmysel a bude mať efekt, keď do nej budú jednotlivé polície prispievať maximom informácií. Tak, aby sa dala využiť práve v otvorenom schengenskom priestore.

Odborník na boj proti terorizmu Andor Šándor. Autor: Pravda

Kto všetko do nej bude prispievať? Polícia i tajné služby? U nás doma tieto dve zložky nemajú spoločný register.

Neviem, či tam budú informácie dávať aj spravodajské služby, pretože toto je policajná databáza. Logiku by to malo, pretože nie vždy je zber informácií týmito bezpečnostnými zložkami rovnaký. Bolo by dobré, aby v centralizovanej databáze Europolu boli aj dáta od spravodajských služieb, to znamená poznatky k tzv. problémovým osobám. Či ich budú posúvať ďalej prostredníctvom svojej polície, alebo budú vstupovať do databázy priamo, to neviem. V každom prípade systém bez týchto údajov nebude úplný.

Je nutné, aby tam boli informácie o bankových účtoch, autách, sociálnych sieťach a návykoch človeka? Ako hlboko do súkromia ľudí bude Europol vidieť?

Samozrejme, je otázkou, do akej miery môžu všetky tie údaje pomôcť pri odhaľovaní príprav teroristických útokov a podobne. Musel by som vidieť konkrétny prípad, aby som vedel posúdiť, či informácie viedli k tomu, k čomu mali. Bezpečnostné zložky budú logicky žiadať maximum informácií. Otázka stojí tak, či skutočne treba zhromažďovať všetky tieto informácie. Údaje o účtoch by tam zrejme mali byť. Ale to, že by tam mali byť informácie o každom občanovi, sa nepredpokladá.

