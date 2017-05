Veda na dotyk. V zážitkovom centre Aurelium majú plný kalendár návštev

"Pani učiteľka, pani učiteľka, poďte sem! Pozrite sa, čo sme našli," volajú menšie školáčky od 3D hĺbkovej mapy. "Musíš sa chytiť, aby si to cítil. Keď sme spravili reťaz z troch, prenášal sa náboj aj medzi nami," radí si navzájom so smiechom skupinka starších žiakov okolo gule s kľukou a úderníčkom, ktorá približuje tému statickej elektriny.

Bratislavské zážitkové centrum vedy Aurelium je miestom, kde sa učenie spája so zábavou. Návštevníci si môžu exponáty vyskúšať, ohmatať a zistiť, ako fungujú. Čas vyhradený pre školské návštevy je tu až do júna zadaný.

Už od vchodu počuť výkriky, rôzne zvuky testovaných exponátov aj smiech. Niektorí skúšajú a bádajú sami, inde sa zhŕkli skupinky žiakov aj učiteľov. Každé stanovište aj každý exponát majú malú tabuľku s popisom javu alebo témy, ktorú približujú, prípadne s návodom, ako pri ich testovaní postupovať. Ak treba poradiť, k dispozícii sú animátori, ale vláčik znudených detí vlečúci sa od vitríny k vitríne tu nehrozí. Každý sa venuje tomu, čomu chce a koľko chce.

Tri druháčky si skúšajú prúdenie vzduchu. Pomocou rúr pripomínajúcich tie od vysávača a fúkajúcich vzduch sa snažia dostať ľahké plastové loptičky cez kovové kruhy. O pár minút a o kúsok ďalej sa už zabávajú na stene, kde si môžu spraviť 3D odtlačky. „Sme tu prvýkrát. Asi najviac sa nám páčili 3D odtlačky, to bolo super,“ vysvetľuje Agáta. „Nápad prísť do centra mala pani učiteľka a ešte by sme sa sem niekedy chceli vrátiť,“ dopĺňajú všetky tri dievčatá zborovo.

Prírodovedecká časť testuje sústredenosť

V časti venovanej prírodným vedám majú chalani súťaž v sústredenosti. Na hlavu si musia presne podľa pokynov nasadiť súpravu na meranie mozgovej aktivity a sústrediť sa na balón, ktorý vidia na obrazovke. Čím lepšie sa sústredia, tým viac sa balón nafukuje. Navzájom sa podpichujú a zlomyseľnejší sa snažia testovaného čo najviac rozptýliť.

„Rekord má zatiaľ spolužiak, 96 percent, a ešte ho nikto neprekonal,“ prezrádza deviatak Miroslav zo základnej školy v Šamoríne. Centrum je podľa neho zaujímavé. V škole majú informácie v učebniciach, takže toto je pre nich niečo nové – a lepšie. „Môžeme si to vyskúšať. Myslím si, že to nie je nuda ani pre deviatakov. Práve naopak, menší žiaci tomu ešte veľmi nerozumejú, ale my si to už čítame, zisťujeme, čo je pre nás zaujímavé a dozvedáme sa nové veci,“ hovorí.

Ďalší ich spolužiaci a spolužiačky si skúšajú vlastné reflexy. Kto prvý po zasvietení svetla stlačí tlačidlo, dostane bod, držiteľ najväčšieho množstva bodov vyhráva. „Je to úplne super. Decká to baví. Dá sa aj súťažiť, takže to nie je tak, že jeden skúša a všetci ostatní sa naňho iba pozerajú. Sú tu animátori, ktorí vysvetlia, o čo ide, ak náhodou niekto nevie, čo má robiť. Žiaci idú, kam chcú a môžu si vyskúšať, čo chcú, a to im vyhovuje,“ konštatuje triedna učiteľka šamorínskych deviatakov Adela Drusková.

Vo svete je tento typ zariadenia bežný

Ako ďalej podotýka, je rada, že konečne vzniklo takéto centrum aj v Bratislave. Vo svete je takáto možnosť poznávania a rozširovania vedomostí už dlhšie veľmi rozšírená. Nájdu si tu svoje aj nižšie ročníky, len tým môže chýbať teória, takže by bolo dobré ich trochu pripraviť na to, čo ich v Aureliu čaká. „Vyskúšala som si niektoré veci a zisťujem, že som tu najhoršia. Cvičenie na sústredenie sa mi ani nezaplo, lebo sa zrejme nedokážem sústrediť. Pritom chalani si tam sadali a hneď ich to meralo, takže asi už na mne poznať roky učenia,“ dodáva učiteľka s úsmevom.

Zážitkové centrum vedy Aurelium je rozdelené do šiestich zón, ktoré sú rozlíšené aj farebne. Červenou farbou sú podsvietené stanovištia patriace mechanike a využitiu energie, oranžová je téma svetla a magnetizmu, žltá časť je venovaná optike a umiestnená v tmavej časti haly, aby optika patrične vyznela, zelenú oblasť tvoria prírodné vedy, modrá časť je voda a chémia a fialová matematika. "Máme ešte samostatný priestor, kde je zvukové laboratórium.

Okrem toho je tu ešte expozícia zatvorená vo Faradayovej klietke s vysokým napätím, kde máme Teslovu cievku a ešte ďalšie dva príbuzné exponáty. Tam sú návštevníci vždy iba divákmi a animátor im spúšťa expozíciu, lebo je to práca s vysokým napätím," približuje vedúci centra Aurelium Martin Smeja.

Ohlasy sú podľa neho až enormné. Ľudia sú veľmi spokojní a Aurelium sa teší veľkému záujmu. V priebehu soboty privíta aj 600 až 700 návštevníkov. Objednávajú sa aj exkurzie zo škôl, čo znamená 40 až 50 ľudí na jednu výpravu a jedna až dve za deň. V súčasnosti už majú obsadené termíny pre triedy až do konca júna.

Smeja pripomína, že centrum je určené hlavne pre starších žiakov, ktorí už majú základy fyziky a rozumejú jej. Prichádzajú však aj menší či, naopak, ľudia v produktívnom veku, ktorí si zase opakujú a rozširujú vedomosti. „Jednotlivé exponáty, ktoré tu máme, interpretujú rôzne fyzikálne zákonitosti a javy zábavnou a hravou formou. Nemáme len poučku, vzorec, niečo sa rovná niečomu, ale exponát, ktorý ten vzorec priamo vysvetľuje,“ pridáva Smeja.

Centrum bolo zriadené v rámci projektu na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku, ktorý realizovalo Centrum vedecko-technických informácií spadajúce pod ministerstvo školstva. Otvorené je od novembra minulého roka. „Bol to podľa mňa veľmi dobrý nápad, pretože žiadne centrum vedy na Slovensku predtým nebolo,“ uzatvára Smeja. Navštíviť Aurelium môže každý zadarmo počas otváracích hodín uvedených na webovej stránke centra.