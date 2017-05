Šéfka komory sestier Iveta Lazorová chce pokračovať v nastavenej stratégii

Staronová prezidentka chce rozvíjať spoluprácu so zahraničnými partnermi, komoru aktívnejšie zapájať do projektov ministerstva zdravotníctva a tiež motivovať mladé sestry, aby viac pracovali v prospech komory.

„Veľmi ma teší, že som dokázala presvedčiť zástupcov sestier o tom, že prezident a celé vedenie komory robia dobrú prácu a že sa s ňou sestry stotožňujú a podporujú nás," povedala Lazorová po vyhlásení výsledkov. Na sneme sa zúčastnilo 212 delegátov z celého Slovenska. O post prezidentky komory sa uchádzali dve kandidátky.

Lazorová kladie dôraz na aktívnu účasť komory sestier na príprave projektov ministerstva zdravotníctva. „Je veľmi dôležité, aby sme sa zapájali do projektov ministerstva zdravotníctva. Často diskutovaná je téma kompetencií sestier a pôrodných asistentiek s rozdielnym stupňom vzdelania, ktorú chceme dostať do praxe. A v neposlednom rade aj systém odmeňovania, to znamená zmena zákona, ktorý určuje základnú mzdu pre sestry,“ poznamenala Lazorová po sneme.

Na pozície manažérov v ošetrovateľstve by chcela presadzovať vzdelaných, ale aj kvalitných ľudí. "Chcela by som podporovať odbory u zamestnávateľov, byť im k dispozícii, ak to potrebujú. Nemôžeme stále riešiť odmeňovanie, na to majú byť odborové organizácie,“ uviedla s tým, že hlavným dôvodom nespokojnosti sestier na Slovensku je nízka mzda, prepracovanosť a minimálna podpora zamestnávateľov pri ich sústavnom vzdelávaní.

Na tieto problémy sestier ukázal aj prieskum, ktorý robila komora v štvrtom kvartáli roku 2016 na reprezentatívnej vzorke 2 298 sestier. Sestry od šéfa rezortu zdravotníctva v roku 2017 očakávajú prvé návrhy na riešenie nedostatku sestier či možnosti motivácie, prečo by ľudia mali pracovať v povolaní sestra a pôrodná asistentka. "Je potrebné prijať čo najrýchlejšie také opatrenia, aby sa v slovenskom zdravotníctve stabilizovala situácia okolo sestier a pôrodných asistentiek, aby prácu sestry alebo pôrodnej asistentky chcelo robiť viac mladých ľudí,“ doplnila Lazorová.

Každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý pripadá na 12. máj, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňuje najmä tie, ktoré významne prispeli k rozvoju ošetrovateľstva. Ocenenie Biele srdce je celosvetový symbol sestier a tento rok sa bude udeľovať desiatykrát. Denník Pravda je mediálnym partnerom akcie.