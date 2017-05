Nezaradení poslanci kritizujú Ficov sociálny balíček pre pracujúcich

Vláda podľa nich neprichádza so žiadnymi systémovými riešeniami vysokého daňovo-odvodového zaťaženia práce, ale využíva situáciu na trhu práce na to, aby vylepšila situáciu zamestnancov na účet zamestnávateľov.

„Ignoruje pritom priamy nástroj zvýšenia mzdy desaťtisícom vlastných zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnom sektore a ktorých tabuľková mzda začína na 295 eurách a je teda výrazne nižšia ako minimálna mzda v súkromnom sektore,“ upozorňujú poslanci.

Účet zatiahnu zamestnávatelia

Náklady na zvýšenie minimálnej mzdy, príplatkov za prácu cez víkendy a cez noc majú niesť zamestnávatelia. "Vláda opäť neprispeje ničím, žiadne zníženie daní ani odvodov pre zamestnancov neoznámila. Celý účet zatiahnu zamestnávatelia,“ uviedol poslanec Jozef Mihál.

Siedmi nezaradení poslanci žiadajú, aby sa výhody vzťahovali aj na zamestnancov verejného sektora. Po odmietnutí ich zákona, ktorý mal za cieľ dosiahnuť spravodlivejšie mzdy aj pre verejných zamestnancov, ohlásili podanie rozličného zaobchádzania na Ústavný súd SR.

"Verejní zamestnanci, kuchárky, opatrovatelia v sociálnych službách alebo školníci sú dnes tá skutočná pracujúca chudoba. Verejný sektor sa stáva čoraz menej atraktívnym, keďže mzdové podmienky sú pri raste miezd v súkromnom sektore čoraz väčšie,“ zdôraznila Zuzana Zimenová.

Otcovskú by mala hradiť Sociálna poisťovňa

Poslanci chcú využiť avizovanú ochotu ministra práce Jána Richtera diskutovať o zavedení otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Rovnaký zákon totiž predložila do parlamentu na májovú schôdzu poslankyňa Simona Petrík.

„Minister Richter zareagoval na dopyt občanov a Európskej komisie po zavedení platenej otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. Budem rada diskutovať o návrhu, no dopredu chcem upozorniť na to, aby otcovská nebola hradená zamestnávateľom, ale Sociálnou poisťovňou, ako to navrhujem vo svojom zákone,“ povedala.

Sociálny balíček z dielne Smeru-SD v pondelok predstavil predseda vlády Robert Fico na prvomájových oslavách v Mestskom parku v Nitre. Medzi navrhovanými opatreniami je zvyšovanie minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov zo zahraničia a materská dovolenka pre otcov.

Sociálny dumping

Smer-SD chce okrem toho presadiť zvýšenie príplatku za prácu v noci a zvýšenie príplatku za prácu počas víkendov a sviatkov. Podporiť chce dochádzanie ľudí za prácou zavedením príspevku za presťahovanie sa. Návrhy by mal predložiť minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter na vláde a neskôr v parlamente. Podľa Fica by sa tým mohli poslanci zaoberať už na júnovej schôdzi. „Myslím si, že tieto opatrenia bez akýchkoľvek problémov prejdú,“ vyhlásil Fico.

Smer-SD chce do Zákonníka práce presadiť zákaz sociálneho dumpingu. V praxi to má znamenať, že robotníci dovezení zo zahraničia budú musieť mať rovnaké podmienky ako domáci.

„My nemôžeme súhlasiť s tým, aby sem zamestnávatelia navozili lacnú pracovnú silu, dali im nízke mzdy a dali im podmienky v práci, ktoré dnes Zákonník práce zakazuje, pretože to by vytláčalo našich ľudí z roboty. Nech sa páči, páni zamestnávatelia, keď sem chcete niekoho doviezť, musí tento človek pracovať za tých istých podmienok, ako pracujú naši ľudia,“ povedal premiér.

Minimálna mzda 500 eur

Smer-SD chce podľa Fica dynamicky pristúpiť k zvyšovaniu minimálnej mzdy tak, aby sa už v roku 2018 „razantne priblížila k 500 eurám mesačne a aby v roku 2019 už aj prekročila 500 eur. Musíme mať najvyššiu minimálnu mzdu v krajinách V4 a na tomto aj robíme,“ vyhlásil premiér. Strana navrhuje tiež zaviesť 10-dňovú platenú dovolenku pre otcov, ktorú si budú môcť vybrať do mesiaca od narodenia svojho dieťaťa. Podľa Fica to bude významný krok pre podporu mladých rodín.

Na Slovensku pracuje v noci 240-tisíc zamestnancov. Momentálne je príplatok za prácu v noci 20 percent z minimálnej mzdy, Smer-SD ho navrhuje zvýšiť na 50 percent, čo bude v praxi znamenať zvýšenie príplatku z 0,50 eura na 1,25 eura na jednu hodinu. Priemerný zamestnanec si tak podľa Fica ročne prilepší o viac ako 500 eur. Do Zákonníka práce chcú ďalej zakotviť, aby za prácu v sobotu, v nedeľu a cez sviatok bol 100-percentný príplatok.

Smer-SD chce podporiť cestovanie ľudí za prácou zvýšením už zavedených príplatkov a zaviesť nový príspevok na presťahovanie sa. Tento príspevok už na Slovensku v minulosti bol. „Chceme zaviesť atraktívny príspevok za to, že človek sa rozhodol presťahovať, zmeniť spôsob svojho života a nájsť si prácu v regióne, kde je práce podstatne viac,“ uviedol premiér.