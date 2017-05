Gajdoš: Rezortu obrany nechýba žiadna dokumentácia

V súvislosti s kauzou dokumentov nájdených na ceste to skonštatoval minister obrany Peter Gajdoš. „Nariadil som preveriť, či takéto dokumenty boli odovzdané konkrétnemu vojenskému policajtovi, tiež sa to nepotvrdilo,“ povedal minister novinárom. Nájdené dokumenty podľa Gajdoša v súčasnosti skúma vojenské spravodajstvo, aby určilo ich povahu. „V súčasnosti je vykonávané prešetrovanie danej udalosti,“ dodal.

Televízia Markíza v reportáži informovala, že vyše 70 strán dokumentov objavil náhodne muž pri kruhovom objazde pod Zoborom. Neďaleko kasární ich podľa neho stratila vojačka. Muž tvrdí, že sa ju na to snažil upozorniť, ale ona ho nepočula a z miesta odišla. Nálezca tvrdil, že ako bývalý vojak po nahliadnutí do materiálov zistil, že obsahujú citlivé vojenské informácie. Má ísť o plány objektov a tiež v nich majú byť popísané aj rozmiestnenia rakiet a techniky na ich odpálenie. Informácie sa týkajú vojenského útvaru v Alekšinciach pri Nitre. Skôr, ako ich poslal do Markízy, sa ich muž podľa jeho tvrdenia snažil odovzdať na vojenskej polícii. Tam bol vraj odbitý konkrétnym vojakom s tým, že dokumenty mohla stratiť osoba blízka vysokopostavenému dôstojníkovi a preto sa do toho on nechce zapliesť.