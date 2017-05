Za ukradnuté granáty budú padať hlavy

Minister na včerajšom zasadnutí parlamentného výboru pre ochranu a bezpečnosť informoval poslancov o nových skutočnostiach v prípade krádeže munície z vojenského skladu v Trenčíne – Kubrej. Výbor zasadal za zatvorenými dverami. Ministerstvo podľa Gajdoša ukončilo kontrolu skladu. „Uvedený materiál a všetky podklady som odovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal rezortný šéf. Ďalšie informácie pre pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť odmietol. Na výbore sa hovorilo, že rezort plánuje vyvodiť zodpovednosť voči desiatkam ľudí a niektorí funkcionári už nesedia na svojich stoličkách. Ministerstvo obrany pre denník Pravda to nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo.

Rezort zvažuje stráženie takýchto objektov profesionálnymi vojakmi

Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Ľubomíra Bulíka avizované postihy môžu zasiahnuť aj vyššie stupne riadenia a velenia. O prácu by mali prísť najskôr ľudia priamo zodpovední za skladovanie, kontrolu, prevzatie, vydávanie a celý cyklus správy majetku. „V prípade, že minister oznámil väčší počet ľudí, ktorí by mali byť za tú krádež postihnutí, určite to ukazuje na zlyhanie systému velenia a riadenia,“ poznamenal Bulík.

Poslanci si od Gajdoša vypočuli hlavne o opatreniach, ktoré majú podobnej situácii do budúcnosti zabrániť. „Náčelník generálneho štábu doložil výsledky inventúry, vrátane nedostatkov, ktoré sa tam vyskytli, a na základe analýzy budú prijaté opatrenia na zvýšenie ochrany a obrany určených objektov,“ vysvetlil minister.

Rezort zvažuje stráženie takýchto objektov profesionálnymi vojakmi. Doteraz na to využíval civilných zamestnancov alebo súkromné strážne služby. V ďalších armádnych skladoch budú pokračovať vo fyzickej inventúre všetkých druhov zbraní a munície vrátane rakiet. Obrovské množstvo zásob by malo byť podľa generálneho štábu skontrolované do pol roka.

To, že zo skladu malo zmiznúť asi 80 ručných granátov typu F 1 a 11 protitankových striel z muničného skladu pri Trenčíne, sa zistilo pri výdaji materiálu na konci marca. Krádež vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Vinníkovi alebo vinníkom hrozí väzenie od 7 do 10 rokov