Polícia začala trestné stíhanie u kotlebovcov

„Môžeme potvrdiť, že v predmetnej veci dňa 21. 3. 2017 vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru začal podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku trestné stíhanie vo veci prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 ods. 1, Trestného zákona,“ potvrdil pre portál Aktuality.sk hovorca policajného prezídia Martin Wäldl.

Parlamentná Ľudová strana Naše Slovensko oslavovala 14. marca výročie vzniku vojnovej Slovenskej republiky. Líder strany Marian Kotleba odovzdal trom rodinám s hendikepovanými deťmi šeky, každý v hodnote 1 488 eur. Číslo 14 vyjadruje 14 slov rasistického vyhlásenia amerického extrémistu a člena Ku-klux-klanu Davida Lanea („We must secure the existence of our people and a future for white children,“ v preklade "Musíme zabezpečiť existeniu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti.)Číslo 88 reprezentuje nacistický pozdrav „Heil Hitler“, pretože H je ôsme písmeno v abecede.