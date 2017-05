Lipšic sa k nehode priznal, chce dohodu o vine

Jedným z predpokladov je priznanie sa ku skutku. Lipšic by tak mohol dostať podmienku, v opačnom prípade by mu hrozilo väzenie na dva až päť rokov.

„Dňa 28. apríla bol v označenej veci na Krajskú prokuratúru Bratislava doručený podnet obhajkyne obvineného JUDr. Daniela L. na začatie konania o dohode o vine a treste. Prokurátor tunajšej prokuratúry preštuduje spisový materiál a preskúma splnenie zákonných podmienok na začatie konania v zmysle Trestného poriadku,“ potvrdil informácie o dohode námestník bratislavskej krajskej prokurátorky pre trestný úsek Oliver Janíček.

Lipšicova advokátka Eva Mišíková pre Pravdu spresnila, že neprišli k prokurátorovi so žiadnym návrhom. „To nefunguje tak, že dáme návrh na trest a dohoda je hotová. Dali sme podnet, prokurátor si spis naštuduje a navrhne trest,“ vysvetlila Mišíková. Neuviedla, čo všetko by bolo pre nich priechodné. „Je to vec dohody,“ dodala.

Podľa nej výsledkom nemusí byť len podmienka. „Exposlanec dostane štrnásť otázok a na všetky musí zodpovedať "áno“. V prípade uzavretia dohody sa dolná sadzba trestu znižuje o jednu tretinu, predpokladám, že dostane osem mesiacov s podmienečným odkladom," odhadol, ako môže vec skončiť, advokát Stanislav Pavol.

Advokát si nemyslí, že Lipšic pôjde do väzenia. Splnil totiž viaceré poľahčujúce okolnosti, napríklad poskytol prvú pomoc, bol súčinný pri vyšetrovaní a ku skutku sa priznal. Priťažiť mu môže fakt, ak bol chodec na priechode pre chodcov.

„To však musí povedať znalec, sú tam určité fyzikálne javy, ktoré po technickej stránke musia byť zodpovedané: akou rýchlosťou išiel, aký silný bol náraz, kde zrazil chodca či sa dalo nehode zabrániť a podobne,“ poznamenal Pavol s tým, že k tomu je určite vypracovaný znalecký posudok.

Ak dohoda skončí podmienkou, Lipšic bude môcť vykonávať advokátsku prax aj naďalej, pretože išlo o neúmyselný trestný čin. „Kým nie je preukázaný úmysel, tak v prípade nedbanlivostných trestných činov nebude vyčiarknutý z advokátskej komory,“ uzavrel Pavol.

Lipšic zrazil 72-ročného chodca v septembri minulého roka vo večerných hodinách na Vajnorskej ulici, keď prechádzal cez cestu. Senior zraneniam v nemocnici podľahol. Z nehody je aj videozáznam z priemyselnej kamery umiestnenej na protiľahlej budove, ktorý unikol na verejnosť. Ten ukazuje, ako auto zráža muža, ktorý odletí niekoľko metrov od auta. Dá sa z neho usúdiť, že k zrážke došlo na priechode pre chodcov. V súvislosti s nehodou sa Lipšic vzdal poslaneckého mandátu.

Polícia na základe znaleckého posudku exposlanca v januári obvinila z priečinu usmrtenia, začo mu hrozilo dva až päť rokov väzenia. Dohodu o vine a treste bude musieť potvrdiť ešte okresný súd v Bratislave.