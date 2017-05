Udrží sa kancelár parlamentu po afére s listami?

Politici to budú riešiť na poslaneckom grémiu. Ešte predtým by sa mal stretnúť kancelár Národnej rady Daniel Guspan s predsedom snemovne Dankom, ktorý bol v uplynulých dňoch na dovolenke na Maledivách. Po stretnutí sa ukáže, či Guspan bude vo funkcii pokračovať, alebo ju opustí.

Opozícia však viní z aféry Danka, ktorý je nadriadeným kancelára Guspana. Otváranie pošty označila za návrat do čias prednovembrového normalizačného režimu a za porušenie listového tajomstva, ktoré garantuje ústava.

Samotný Danko doteraz na problém s listami nereagoval. Vyjadroval sa len kancelár parlamentu. Podľa Dankovho straníckeho kolegu Antona Hrnka v celej kauze ide „o zakrytie machinácií pána Matoviča a ctená opozícia a časť ctenej tlače im vlastne umožňuje, aby sa tento lump takýmto spôsobom zakrýval“.

V každom prípade podozrivé listové zásielky určené poslancom sa budú tak či tak ďalej otvárať, aby sa zistilo, či neobsahujú nebezpečné látky či výbušninu. Aj samotní predstavitelia koalície však pripúšťajú, že po listovej afére bude proces kontroly zložitejší.

„Po tom šialenstve, ktoré vyvolal Matovič, nebude jednoduchý proces kontroly,“ povedal podpredseda parlamentu a líder Mostu-Híd Béla Bugár. Ďalší podpredseda parlamentu Martin Glváč zo Smeru uviedol, že mu neprekáža, keď mu sekretárka otvorí poštu. „Som na to zvyknutý. Pokiaľ ide o bezpečnostné riziko, nech si každý orgán plní svoju úlohu,“ povedal Glváč.

Podľa poslanca Hrnka sa musí každá zásielka prekontrolovať. „Všetky by mali byť prekontrolované technicky a ak vzniká bezpečnostné podozrenie, mali by sa otvoriť. Môže byť pritom komisia s určitou právomocou a s dodržiavaním služobného tajomstva. Musia to prekontrolovať, či tam nie je napríklad antrax. Veď keby sa dostal do Národnej rady, viete, čo by sa stalo? Však primátorovi Viedne Zilkovi odtrhla výbušnina ruku a do konca života bol mrzák,“ povedal Hrnko s tým, že správanie sa Matoviča dostalo celý prípad „do šialených súvislostí“.

Listová kauza vypukla minulý týždeň, keď šéf OĽaNO-Nova Igor Matovič vyhlásil, že pracovníci podateľne otvárali poslancom poštu. Išlo o zásielky, pri ktorých nebol uvedený odosielateľ alebo odosielateľom bola fyzická osoba. Pri kontrole dali na obálku pečiatku – otvorené z bezpečnostných dôvodov. Rovnaký postup bol aj pri zásielkach, kde boli vulgarizmy. Následne sa mali tri mesiace archivovať a potom skartovať. Išlo o nariadenie kancelára Guspana. Po kritike však rozhodol, že tento postup pozastaví.

Poslankyňa OĽaNO-Nova Erika Jurinová hovorí, že po tom, čo Guspan pozastavil sporné časti svojho pôvodného rozhodnutia, informoval poslancov e-mailom, ako sa bude postupovať pri podozrivých listových zásielkach. „Aj toto je potvrdením toho, že na začiatku konal nad rámec zákona,“ poznamenala Jurinová.

Kancelár parlamentu vychádzal z usmernenia rezortu vnútra, ktoré hovorilo o probléme opakovaného doručenia listových zásielok s nebezpečným materiálom. V tomto usmernení rezortu sa však nič nehovorilo o tom, že sa má skontrolovať pošta s vulgarizmami. Zistiť sa to dalo len tak, že sa ich obsah prečíta. Guspan však minulý týždeň odmietol, že by sa poslancom pošta čítala.

Poslanec Glváč hovorí, že podľa jeho informácií sa mali preveriť len pohľadnice a korešpondenčné lístky s vulgárnym obsahom. Bugár tvrdí, že mu zadržali tri korešpondenčné listy. „Bola to zbytočná iniciatíva. Čo si my nemôžeme prečítať niektoré vulgárnejšie slová?“ spýtal sa. Hrnko povedal, že keď bol v minulosti poslancom parlamentu, dostával listy každý tretí týždeň, v ktorých ho „popravovali a vraždili“.

„Dostával som to dokonca na korešpondenčných lístkoch na otvorenej pošte. Manželka mala z toho traumu, ale to už je život poslanca. Kontrolovať však, či tam nie je nebezpečná látka, to sa musí, preboha, robiť,“ dodal Hrnko.