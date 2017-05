Banskobystrická župa bráni debatám so stredoškolákmi

V Banoskobystrickom kraji však narazil na odmietnutie zriaďovateľa stredných škôl, ktorým je župa. Tú vedie šéf ĽS NS Marian Kotleba. Debaty so študentmi im tu odmietli tri školy s odpoveďou, že takéto mimoškolské vzdelávacie aktivity údajne nie sú vítané.

Negatívne skúsenosti má inštitút z Brezna či Zvolena, kde mali byť tlaky zo strany župy, aby sa diskusie neuskutočnili. V tomto kraji sa im podarila jediná akcia so študentmi, a to v Banskej Štiavnici. „Je nám ľúto, že politický súboj a ideológia zasahuje do stredoškolského vzdelávania a výchovy mládeže. Mladým ľuďom treba poskytnúť všetky dostupné informácie z viacerých kanálov a nechať na nich, aký názor si na ich základe vytvoria,“ reagovala Monika Masariková, riaditeľka programu vnútorná bezpečnosť na SSPI.

Inštitút v rámci projektu Búrame mýty o EÚ od začiatku roka navštívil študentov v Trnave, vo Vrbovom, v Snine a Humennom. Jeho zástupcovia sa so stredoškolákmi rozprávajú o výhodách a povinnostiach nášho členstva v EÚ. Špeciálnu pozornosť venujú nepravdivým informáciám, ktoré sa snažia poškodzovať dôveru v EÚ a prispievajú tak k nárastu extrémizmu. Podliehajú im najmä mladí ľudia, čo potvrdili aj posledné parlamentné voľby. Podľa Exit pollu agentúry Focus u prvovoličov získala najväčšiu podporu práve Kotlebova strana, dalo jej hlas až 22,7 percenta hlasov voličov vo veku od 18 do 21 rokov. Obdobné preferencie odzrkadlili aj simulované voľby Rady mládeže Bratislavského kraja na stredných školách medzi študentmi nad 15 rokov. Ukázali 16,4-percentnú podporu pre hnutie Sme rodina – Boris Kollár a 15,5-percentnú podporu pre ĽS NS.