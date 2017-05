Najlepšou reklamou pre odborné školy je zážitok praxe

Najviac tu zaberajú workshopy, tvorivé dielne či dni otvorených dverí. Odborník na reklamu pripomína, že škola je značka ako akákoľvek iná a jej úspešná prezentácia je hlavne o emóciách a zážitku.

Rezort školstva šiesty rok vyzýva stredné odborné školy, aby podávali vlastné projekty na podporu a propagáciu odborného vzdelávania, ktoré ponúkajú. Na zviditeľnenie odborov s nedostatočným počtom absolventov, ako je napríklad odbor biochemik, kamenár či diplomovaná všeobecná sestra, ministerstvo tento rok vyčlenilo 20 a pol tisíca eur.

Ministerstvo si sľubuje od zverejnenej výzvy účinnejšiu propagáciu duálneho vzdelávania, teda odbornej prípravy na profesiu, kde praktická časť prebieha priamo u budúceho zamestnávateľa. Ako uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová, príslušné odbory sú uvedené v Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ktorý vypracovalo ministerstvo. Projekty majú tiež zvýšiť informovanosť žiakov a ich rodičov o možnostiach zamestnania po absolvovaní vzdelávania.

Od prvej výzvy na propagačné projekty v roku 2012 ich ministerstvo financovalo 44 a rozdelilo 135-tisíc eur. Školy za ne organizovali dni otvorených dverí, propagáciu odborov v uliciach miest, tvorivé dielne či exkurzie pre žiakov i rodičov. Usporadúvali tiež diskusie za účasti zástupcov firiem.

Stredná odborná škola Pruské podáva projekty už roky na viaceré svoje odbory. O finančný príspevok sa plánuje uchádzať aj tento rok. „V propagácii odboru poľnohospodár – mechanizácia sme boli veľmi úspešní s aktivitami, ktoré boli konkrétne. Osvedčili sa nám tvorivé dielne a praktické aktivity pre žiakov základných škôl. Minulý rok sme mali úspešný projekt na reklamu odboru biochemik, kde spolupracujeme dlhodobo s Agrofarmou Červený Kameň. Bol tiež zameraný na praktické veci, prácu s mliekom a rôzne aktivity aj s ochutnávkou či výrobou syra. Paradoxne tento odbor zrejme nie je veľmi lukratívny,“ konštatovala riaditeľka Strednej odbornej školy Pruské Janka Fedorová.

„My sme financie z projektu využili na tvorbu letákov a rôznych propagačných materiálov, ktoré sme umiestnili na základných školách aj v miestnych periodikách, a, samozrejme, aj na deň otvorených dverí,“ spresnil využitie peňazí z minuloročného projektu riaditeľ Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom Peter Rebro. Pri niektorých odboroch takéto aktivity podľa neho určite pomôžu. Bohužiaľ, ako pripomína, učňovky musia ešte stále bojovať s trendom preferovať často za každú cenu maturitu.

Populárny je najmä deň otvorených dverí, ale aj diskusie s rodičmi na základných školách. „Vždy je lepšie, keď sa nás môžu opýtať priamo. Rodičia mávajú veľa otázok a výchovní poradcovia na ne nemusia vždy vedieť odpovedať,“ doplnil riaditeľ Rebro.

Tento rok plánuje požiadať o finančnú pomoc na propagáciu aj Stredná odborná škola strojnícka z Kysuckého Nového Mesta. Zástupkyňa pre praktické vyučovanie Zdenka Ballayová prezradila, že chcú zaujať najmä deti, ich rodičov a výchovných poradcov základných škôl. „Kto robí v praxi, vidí, že o niektoré odbory, hoci ich zamestnávateľ žiada a dokonca sú aj podporené motivačným štipendiom, vôbec nie je záujem,“ povedala.

Záujemcovia o štúdium v prvom rade potrebujú vedieť, že konkrétna škola vôbec existuje, hovorí odborník na reklamu Igor Brossmann. To, že dobre dopadli návštevy a praktické činnosti, je podľa experta dôkazom, že zážitok sa nedá nahradiť.

Atraktívnym lákadlom pre určitý odbor by podľa Brossmanna mohol byť aj istý hrdina alebo vzor. Zahraničné školy takto promujú svojich úspešných absolventov. „Odprezentovať napríklad, že náš lakovník teraz pracuje vo Volkswagene v Nemecku a dostal sa tam tak a tak. Treba odkomunikovať, že tí ľudia sú hviezdy, baby sa za nimi otáčajú, lebo robia vo Ferrari. Lakujú autá, v ktorých jazdia hollywoodske hviezdy,“ názorne vysvetľuje Brossmann. Myslí si, že zapôsobiť by mohli aj exkurzie vo veľkých a známych firmách, ktoré zamestnávajú ľudí z konkrétnych odborov.

„Pociťujeme nedostatok odbornej a kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce a radi by sme ju pokryli aj absolventmi duálneho vzdelávania. U nich je takmer nulová šanca, že po zaškolení opustia prácu. Už počas štúdia sa môžu vyprofilovať a do zamestnania nastúpiť bez nutnosti školenia,“ argumentuje Roman Gejdoš, konateľ spoločnosti Decodom. Spoločnosť je zapojená do duálneho vzdelávania už od roku 2015 a sama propaguje učebné odbory, ktoré možno študovať s jej pomocou.

Z praxe zistila, že po zverejnení inzercie stúpol počet žiakov a ich rodičov so záujmom o odbornú školu, s ktorou spolupracujú. Získať čo najvyšší počet študentov je podľa Gejdoša osožné pre školu aj pre zamestnávateľa. Škola získava na prestíži a zamestnávateľ si môže lepšie vybrať vhodných adeptov, dodáva.

„Každá podpora je dobrá a správna, ale sú to viac-menej projekty, o ktoré by sa mali uchádzať školy tak, aby napomáhali získavaniu žiakov. Podstatné je, aby podniky boli aktívnejšie a robili nábor,“ reagoval riaditeľ Strednej odbornej školy technickej v Šuranoch František Tamašovič, ktorý je zároveň predsedom Združenia pre rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania.

Samotná škola podľa neho duálny systém neurobí, nemôže dať ani impulz. Dáva ho podnik, ktorý tvorí pracovné alebo študijné/učebné miesta a poskytuje hmotné a finančné zabezpečenie žiakov. „My ako školy sme nápomocní, chceme byť nápomocní. Spolupracujeme s radom podnikov, ak sa na nás niektorý obráti, nemáme problém ísť na základné školy spropagovať ho,“ hovorí. „Impulz však musí vychádzať od podnikov, a to je zatiaľ slabé,“ dodáva.