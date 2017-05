Pôvodná Nova sa už nevráti, osud ČT je neistý

Priaznivci českej Novy a jej kanálov, ktorí dúfali, že stiahnuté vysielanie tejto televízie sa raz vráti na naše frekvencie, zostanú sklamaní. Jej vedenie avizovalo, že sa tak nestane. Odôvodnilo to tým, že potom by bol ich kanál pre slovenského diváka drahší.

Rozhodnutie meniť nemieni ani napriek prudkému prepadu sledovanosti náhradnej Nova International. Neisté zatiaľ zostáva vysielanie verejnoprávnej ČT na našom území.

Operátori vypli Novu a jej päť kanálov začiatkom marca, ako náhradu ponúkli Novu International. V jej programe sú väčšinou seriály a reprízy z pôvodnej stanice Novy. Naši diváci stratili záujem o túto alternatívu. Kým predtým televízia patrila medzi dvadsiatku najsledovanejších, dnes je na 60. mieste. Televízna skupina plánuje zvýšiť atraktivitu náhradného kanála.

„Chceme viac priblížiť hercov divákovi, aby si tam našiel svoj vzor, chceme viac spolupracovať s médiami, plánujeme tiež predstaviť kanál z hľadiska jesennej sezóny,“ sľubuje Petr Horák, riaditeľ nových projektov TV Nova. Nova International ponúka len pôvodnú tvorbu televízie. „Pri seriáloch musíme urobiť obsah viac relevantný pre slovenského diváka, pracovať s epizódami či s charaktermi,“ vysvetľuje riaditeľ.

Postupovať podľa vzoru JOJ Cinema a kupovať licencie na zahraničné filmy, ktoré by boli platné na území Slovenska aj Česka, neplánuje. „JOJ Cinema je platená služba a Nova International sa nachádza v základnej, teda neplatenej ponuke,“ dodal Horák. Keby prešli do tohto modelu, bolo by vysielanie pre našich divákov drahšie. „Z Novy International by sa tak stal platený kanál,“ argumentuje Horák.

Na otázku, či by sa dala vytvoriť spoločná televízia pre slovenský aj český trh, riaditeľ českej Novy pripustil, že by to bolo možné len teoreticky. „Kultúrna diverzita medzi oboma národmi je obrovská, programovo hovoríme o dvoch odlišných trhoch,“ upozornil a uviedol aj príklad.

Seriál Tisíc a jedna noc dosahoval na Slovensku takmer 50-percentnú sledovanosť, v Česku prepadol. „Rovnako nefungoval projekt seriálu Ordinácie, epizódy sa museli pre slovenského diváka prerábať, napríklad dej musel byť viac zameraný na rodinu,“ konkretizoval Ho­rák.

Televízia Nova má právo šíriť doma aj na Slovensku len vlastnú tvorbu, pretože má k nej autorské práva. Na našom území však nesmie distribuovať akvizičné, teda zahraničné, filmy a seriály, pretože na ne zakúpená licencia platí len na území Česka. Podobne pre nevysporiadané licenčné práva bola u väčšiny televíznych operátorov na Slovensku začiatkom februára vypnutá aj pôvodná Prima, ktorú teraz alternuje Prima Plus.

Nelegálne šírenie českých staníc na Slovensku a naopak je v oboch krajinách dlhodobým problémom. Najnovšie televízia JOJ rozposlala operátorom výzvu, aby na Slovensku vypli všetky české kanály, teda aj verejnoprávnu Českú televíziu, pokiaľ nemajú zabezpečené práva na vysielanie. „Keď nemám vysporiadané práva, nemal by som na danom území podnikať,“ myslí si riaditeľ TV JOJ Marcel Grega. Za šírenie ČT však neplánuje žiadneho vysielateľa žalovať.

Prípadný odchod Českej televízie zo slovenských obrazoviek ako problém nevníma riaditeľ sekcie technickej realizácie RTVS Andrej Doležal, ktorý si myslí, že naša verejnoprávna televízia pri určitej podpore od štátu dokáže nahradiť tú českú. „Pokiaľ ide o dokumenty, už dnes sa Dvojka vyrovná stanici ČT2,“ poznamenal Doležal.

Operátori nevidia dôvod nato, aby ČT z ich ponuky vypadla. "Od nášho zmluvného partnera Českej televízie sme nezaznamenali signály, že by mal voči aktuálnemu nastaveniu distribúcie staníc skupiny ČT akékoľvek výhrady,“ píše sa v stanovisku Telekomu, ktorý ponúka televíznu službu Magio.

Televízne služby vrátane ČT kanálov ponúka aj Orange. „Zákazníci Orangeu si môžu dokúpiť balík českých staníc zvlášť, cez tretiu stranu, ktorá tieto programy na Slovensku distribuuje. Orange neeviduje žiadnu oficiálnu žiadosť na vyradenie Českej televízie,“ vyjadril sa operátor.

Podobne reagovala aj UPC, ktorá pripomenula, že tak ako Slovenská televízia aj verejnoprávna Česká televízia je súčasťou EBU (Európska vysielacia únia), združenia verejnoprávnych televíznych staníc.

"Európska únia finančne významne podporuje európsku televíznu tvorbu, preto je nepredstaviteľné, aby sa akýkoľvek televízny subjekt snažil zamedziť prístup obyvateľov EÚ k tomuto vysielaniu. Naopak, ambíciou EÚ je zjednodušovať prístup k takýmto službám a informáciám všetkým členom únie,“ uzatvoril hovorca spoločnosti UPC Jaroslav Kolár.

Možným riešením dlhotrvajúceho sporu by mohla byť harmonizácia autorského práva v celej únii. „V krátkodobom horizonte k tomu neplánujeme pristúpiť, v tom dlhodobom sa tomu nebránime,“ skonštatovala Jana Cappello, vedúca tlačového oddelenia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.