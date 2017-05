Kauza zmenky: S dôkazmi by mal prísť Kočner

Televízna spoločnosť totiž tvrdí, že sú fiktívne a že ich v účtovníctve nemá. Do prípadu sa vložilo aj ministerstvo spravodlivosti, ktoré preveruje, či bol sudca pre tento proces vybratý podľa zákona.

Zo štyroch zmeniek boli dve vystavené ako bianko šeky. Dodatočne bola do nich dopísaná suma a splatnosť – máj 2016. Ďalšie dve zmenky nadobudli splatnosť ešte v júni 2015. Všetky mal vystaviť exriaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko ešte v roku 2000.

Kočnerova spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podala žaloby na ich vyplatenie vlani. Potvrdil to Okresný súd Bratislava V, kde boli zaevidované. Žalovaným je v prvom rade Rusko a v druhom Markíza, ktorá za ne mala ručiť. Kočner aj Rusko sa pre Pravdu k tejto veci odmietli vyjadriť.

Doterajšie informácie podľa advokáta Stanislava Pavla uvádzajú, že Markíza neeviduje žiadne zmluvy, ktoré by ju zaväzovali k vyplateniu zmeniek. „Američania, keď preberali televíznu spoločnosť, tak určite robili právny audit, ak by také zmenky existovali, tak by to tam malo byť uvedené. V opačnom prípade žalobca musí dokázať dôvod dlžoby a musí predložiť dôkazy,“ dodal Pavol. V prípade bianko šekov musí podnikateľ doložiť ešte aj zmluvy o vyplnení zmenky.

Spoločnosť Markíza Slovakia sa so žalobami oboznámila až koncom minulého roka. „Ich zaplatenie žiada firma Mariána Kočnera Správa a inkaso zmeniek. Žiadnu z týchto zmeniek nepovažujeme za autentickú a budeme dôrazne obhajovať našu pozíciu na súde,“ reagoval v mene Markízy Peter Papanek z agentúry Neuropea.

O zmenkách rozhoduje Okresný súd Bratislava V. Až tri zo štyroch Kočnerových žalôb pripadli jednému sudcovi – Michalovi Sobolovskému. Či ide o náhodu, alebo niekto s prideľovaním spisov manipuloval, už preveruje ministerstvo spravodlivosti.

„V tejto veci evidujeme podnet a zaoberáme sa ním. Vyžiadali sme si stanovisko predsedu súdu,“ uviedol hovorca Peter Bubla.

Predseda Okresného sudu Bratislava V Dušan Srogončík cez hovorcu krajského bratislavského súdu Pavla Adamčiaka pre Pravdu odkázal, že zákon porušený nebol. „Veci boli pridelené náhodným výberom zákonnému sudcovi na základe rozvrhu práce súdu a v súlade s týmto rozvrhom práce súdu tri veci zo štyroch pripadli jednému sudcovi,“ tvrdí Adamčiak. O otázke zákonného sudcu podľa neho rozhodoval aj Krajský súd v Bratislave v rámci námietky, ktorý tiež nekonštatoval porušenie zákona.

Tri zo štyroch Kočnerových podaní podľa Adamčiaka skončené nie sú. Jedna vec bola ukončená zastavením konania pre nezaplatenie súdneho poplatku; ide o prípad, ktorý bol pridelený do iného senátu.