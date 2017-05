Akreditácia nie je jediným problémom Akadémie médií

Komisii teraz vytýka, že hoci nedostatky nový investor odstránil, aj tak akreditáciu stále nemá. Druhá strana však poukazuje na to, že prijaté opatrenia mala skontrolovať počas návštevy, ktorú však škola odmietla.

Odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie sa pred rokom topila v dlhoch, hrozila jej exekúcia, opúšťali ju učitelia. Získala nového investora. Stal sa ním Erik Mikurčík, ktorý so spolumajiteľmi antivírusovej firmy Eset vlastní bratislavský hotel Carlton a ktorý vyvolal pobúrenie medzi umelcami, keď chcel v historických priestoroch Klubu spisovateľov v centre hlavného mesta zriadiť striptízový bar. Jeden zo spoločníkov Esetu Anton Zajac spolufinancuje projekt Progresívne Slovensko, ktorý sa má zmeniť na politickú stranu.

Akadémia dnes tvrdí, že všetko to, čo pred rokom kritizovala komisia, je už v poriadku. Má nové priestory v centre Bratislavy, pripojenie k medzinárodnej elektronickej knižnici aj dostatok učiteľov. „Naozaj si neviem vysvetliť, prečo Akreditačná komisia opakovane neprehodnotila svoje rozhodnutia o pozastavení akreditácií Akadémie médií. Nespravila tak napriek tomu, že sme do školy investovali niekoľko stotisíc eur na okamžité odstránenie všetkých nedostatkov, ktoré komisia škole pred naším vstupom vyčítala. Ako podnikatelia sme v takejto situácii nútení pozastaviť naše ďalšie investície do školy,“ konštatoval Mikurčík.

Predseda Akreditačnej komisie Ľubor Fišera reagoval, že spolu s kolegami mali školu túto stredu navštíviť, aby skontrolovali, či tam funguje knižnica so svojou správkyňou. Samotná akadémia však požiadala o zrušenie návštevy pre objektívne technické príčiny.

„Minimálnu podmienku na splnenie kritéria, ktoré sa viaže na akreditáciu predstavuje fungujúca knižnica a študovňa s možnosťou prezenčného prístupu k základnej študijnej literatúre pre študijný program,“ spresnil Fišera. Dodal, že stav pedagógov škola doplnila už v novembri 2016.

Hoci škola dostatok učiteľov má, podľa našich informácií zamestnancom nevypláca mzdy. „Napriek tomu vyučujúci ďalej fungujú, lebo nechcú, aby sa uškodilo študentom, keďže si zaplatili školné,“ uviedol náš zdroj, ktorý nechcel byť menovaný. Nejasnosti majú pretrvávať aj okolo priestorov školy. Oficiálne sídlo uvedené v registri má Akadémia stále na Župnom námestí. Na Zámockej ulici si prenajala priestory na výučbu, prenájom sa však na konci apríla skončil a otázkou je, kde budú prebiehať májové skúšky či štátnice. S najväčšou pravdepodobnosťou škola v tomto prípade opäť využije budovu na Župnom námestí. Denník Pravda sa opýtal Mikurčíka aj samotnej školy na problémy so mzdami aj priestormi, do konca našej uzávierky neodpovedali.

Aktuálne má Akadémia médií akreditovaných 6 študijných programov. Konkrétne bakalárske študijné programy marketingová komunikácia v dennej a externej forme, bakalárske študijné programy mediálna komunikácia v dennej a externej forme a magisterské študijné programy mediálne štúdiá tiež v oboch formách. „Vo všetkých prípadoch ide o pozastavenú platnosť priznaných práv. To znamená, že vysoká škola ich môže aj naďalej uskutočňovať, avšak nemôže na štúdium prijímať nových študentov,“ spresnila hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová.

Bakalárske študijné programy boli pozastavené v januári 2017, škola by mala nedostatky odstrániť najneskôr do začiatku februára 2018. Magisterské študijné programy po rozhodnutí Akreditačnej komisie zastavili v októbri 2015. Škola do roka oznámila, že prijala opatrenia. Tie má ešte podľa Skokanovej posúdiť Akreditačná komisia.