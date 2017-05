Ombudsmanka Patakyová chce nadviazať na Dubovcovú

Ako informovala na dnešnej tlačovej besede, medzi svoje tohtoročné priority zaradila aj audit opatrení prijatých Kanceláriou verejného ochrancu práv (VOP) počas pôsobenia jej predchodkyne Jany Dubovcovej v rokoch 2012–2017. Zámerom auditu je zistiť, či a ako sa odporúčania Dubovcovej napĺňajú v praxi.

Mária Patakyová zopakovala, že bude vo svojej činnosti nadväzovať na prácu svojej predchodkyne. Bude i naďalej podporovať hlas slabších, zraniteľných skupín, konať z vlastnej iniciatívy a pokúsi sa dodržať kontinuitu. Patakyová sa na tlačovej besede prihlásila k európskym hodnotám a uviedla, že je potrebné strážiť podstatu ľudských práv, ktorými sú sloboda, rovnosť, dôstojnosť a vedieť sa poučiť z tragédií minulosti. Inšpiráciou pre ňu je bývalý český ombudsman Otakar Motejl, ktorý svoju činnosť postavil na pilieroch odhodlanosti a odbornosti.

Vízia na 5 rokov

Novozvolená verejná ochrankyňa práv dnes podrobne predstavila svoju víziu na najbližšie päťročné obdobie. Úrad verejného ochrancu práv vytypoval niekoľko skupín obyvateľov, ktorých považuje za najzraniteľnejších. Okrem seniorov a pacientov medzi nich patria aj skupiny ľudí mimo dohľad verejnosti. Patakyová ich nazvala „ľudmi v tieni“ a zaradila medzi ne deti v detských domovoch, reedukačných a resocializačných zariadeniach, seniorov v domovoch sociálnych služieb, zaistených a zadržaných políciou a tiež obvinených a odsúdených vo väzbe a vo väzení. Medzi prioritami definovanými na celé funkčné obdobie sú okrem hlavných cieľov určených pre tento rok aj oblasti, ktoré sa týkajú ďalších skupín obyvateľov, a to živnostníkov, malých a stredných podnikateľov, ako aj žiakov a študentov. Patakyová nezabúda ani na ochranu ľudských práv v oblasti životného prostredia a kultúrneho dedičstva.

Súčasťou vízie ombudsmanky je i niekoľko noviniek. Jednou z nich je vytvorenie návodu na účinnú pomoc ľuďom, ktorý nesie pracovný názov Ombudsmankin sprievodca galaxiou orgánov verejnej správy. Patakyová sa domnieva, že „nie je jednoduché sa v tejto problematike zorientovať ani pre znalcov práva, a o to je to zložitejšie pre občanov“. Ako upozornila, hlavnou funkciou Kancelárie verejného ochrancu práv je totiž riešenie podnetov od občanov. „Našou úlohou je zorientovať občanov v tom, s čím sa môžu na ombudsmana obrátiť. Takmer polovici z podávateľov musíme odpovedať, že je nám to ľúto, ale ich problém nespadá do našej pôsobnosti. A to nie je odpoveď, ktorú chcú počuť,“ zdôraznila. Patakyová okrem toho sľubuje vybudovanie moderného on-line úradu a po novom i zameranie sa na ochranu základných práv a slobôd právnických osôb, podnikateľov a živnostníkov.

Pálčivá téma extrémizmus

Ochrankyňa verejných práv kladie dôraz i na osvetovú činnosť a všíma si, že čoraz pálčivejšou je téma extrémizmu a stanovenie hraníc slobody prejavu na internete. Tu sa chce zamerať na žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Rada by sa zapojila i do Olympiády ľudských práv, ktorá sa na budúci rok uskutoční už po dvadsiaty raz a zapája sa do nej takmer polovica stredných škôl na Slovensku.

Ombudsmanka vyhlásila, že posilnenie nezávislosti verejného ochrancu práv je potrebné dosiahnuť aj opätovným vytvorením vlastnej rozpočtovej kapitoly v štátnom rozpočte. Zároveň dodala, že jej snahou bude rozšírenie inštitútu do regiónov a rozvoj domácej i zahraničnej spolupráce. Patakyová pripomenula, že kancelária je v súčasnosti personálne poddimenzovaná a zamestnáva iba 35 ľudí, namiesto 57, čo schválila vláda.

Máriu Patakyovú do funkcie nominovala vládna strana Most-Híd. Vo funkcii vystriedala doterajšiu ochrankyňu ľudských práv Janu Dubovcovú 29. marca.