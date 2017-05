Danko vyzval opozíciu na demokratickú súťaž a aby ho prestali urážať

Ak by to tak bolo a bolo by porušené listové tajomstvo, vyvodil by som zodpovednosť, vyhlásil predseda parlamentu v Andrej Danko (SNS) v diskusnej relácii TA3 v súvislosti s kauzou otvárania listov v Národnej rade SR. Danko celú kauzu označil za účelovú kampaň časti opozičných poslancov. Podľa predsedu parlamentu išlo o hrubý psychopatický útok na jeho osobu, pričom upozornil, že sa tak opakovane stalo, keď bol v zahraničí. Obvinenie, že vedel o otváraní obálok, označil za nehorázne klamstvo. Opozícia touto kauzou podľa neho zaútočila aj na zamestnancov parlamentu, ktorí si roky robia zodpovedne svoju prácu. Danko vyzval opozíciu na demokratickú súťaž a tiež, aby ho neurážali. Líder národniarov tvrdí, že niektorí opoziční poslanci počas grémia, kde sa riešila táto kauza, volali svojim lídrom, aby návrh na jeho odvolanie stiahli. Koaličným partnerom poďakoval za ich postoj k opozičnému návrhu na jeho odvolanie.

Otváranie listov z bezpečnostných dôvodov

Predseda parlamentu vysvetlil, že listy boli otvárané z bezpečnostných dôvodov a šlo o listy tak opozičných, ako aj koaličných poslancov. Upresnil, že parlament dostáva ročne 32-tisíc zásielok, pričom počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ fungovali v špeciálnom bezpečnostnom režime. Na základe požiadaviek poslancov nad rámec všetkého im umožnia , aby sa zúčastnili na otváraní podozrivých obálok. Nevylúčil dokúpenie zariadenia na identifikáciu nebezpečných látok, dodal však, že nie všetky nebezpečné látky je možné identifikovať. Danko vyhlásil, že „sme strašne šťastný národ, ak je problém Slovenska v podateľni NR SR“. Slovensko už dva týždne rieši umelú kauzu, ktorá je administratívno-technickou vecou. „ Chcem vidieť reálne fakty, nie psychotlačovku jedného človeka," uviedol ďalej v súvislosti s touto kauzou a zdôraznil, že bude „ zubami nechtami robiť všetko, aby títo ‚psychoši‘ neovládli štát."

Líder národniarov a predseda parlamentu v diskusnej relácii ďalej uviedol, že chce energiu a život orientovať na pozitívne veci. Pripomenul v tejto súvislosti opatrenia a návrhy SNS a koaličných partnerov na zlepšenie postavenie ľudí. Po zrušení daňovej licencie, zvýšení paušálnych náhrad pre živnostníkov, ide Slovenská národná strana ďalej. „Nie sme odtrhnutí od reality, aj téma 13. platu prejde odbornou diskusiou," uviedol Danko. Toto je opatrenie, ktoré určite pomôže ľuďom, 13. plat by mal byť oslobodený od odvodového zaťaženia, vysvetlil ďalej predseda SNS. Zdôraznil, že aj v tejto otázke treba nájsť prienik medzi záujmami zamestnávateľa a zamestnanca. „Nikto tu nemá záujem niekoho ničiť a zdierať, nechajte nás predložiť návrhy, ktoré prejdú pripomienkovaním a vznikne kompromis," dodal.