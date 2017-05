Rektor STU varuje pred odchodom študentov do zahraničia

Na vysoký počet českých maturantov, ktorí odchádzajú študovať na vysoké školy do zahraničia, hlavne do Česka, a nevracajú sa už späť do vlasti, upozornil rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) Robert Redhammer. Tento vývoj podľa neho ohrozuje hospodársku a sociálnu stabilitu Slovenska.