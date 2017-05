Vláda a ZMOS podpísali memorandum o rozvoji vidieka

Za vládu memorandum podpísal premiér Robert Fico (Smer-SD), ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) a za ZMOS (Združením miest a obcí Slovenska) jeho predseda Michal Sýkora.

„Memorandum umožňuje nastaviť cestovnú mapu, pokiaľ ide o implementáciu významných operačných programov, ktoré zabezpečujú rozvoj vidieka,“ vyhlásil Fico. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) informovala, že verejno-súkromné partnerstvá budú iniciované zhora nadol, čo znamená, že mestá a obce si vytvoria svoje stratégie a ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka cez svoje operačné programy regionálneho rozvoja a rozvoja vidieka tieto iniciatívy podporí.

Ministerstvo už podľa Matečnej vypísalo výzvu na predkladanie stratégií, ktoré je nutné podať do 15. júna. Rezort pôdohospodárstva do konca augusta rozhodne, ktoré z nich podporí. Sýkora konštatoval, že memorandum samosprávam po dlhých rokovaniach prináša cestovnú mapu, kde sú dané presné termíny a úlohy v oblasti rozvoja vidieka, ktoré by mali plniť.

Fico pred novinármi vyzdvihol doterajšiu spoluprácu medzi vládou SR a ZMOS. Na dnešnom stretnutí, ktoré sa koná týždeň pred 28. snemom ZMOS, podľa Fica tiež bilancovali prijaté záväzky. „Určite budeme môcť hovoriť o naplnení dohôd, ktoré sme dlhodobo pripravovali,“ zdôraznil. Spomenul pritom dohody o čerpaní prostriedkov v rámci operačných programov z fondov EÚ, ktoré sa snažia maximalizovať.

„Chceme, aby z týchto prostriedkov mali mestá a obce a slovenský vidiek čo najväčší prospech. Za spoločný úspech označil Fico aj ďalšie zvýšenie limitu na verejné obstarávanie z 5000 na 15-tisíc eur. Premiér tiež vyzdvihol finančnú stabilitu samospráv vďaka zvýšeniu výnosov z daní fyzických osôb na 70 percent pre samosprávy, pričom zvyšných 30 percent ide vyšším územným celkom. „Tento mechanizmus vláda nemieni meniť,“ uviedol.