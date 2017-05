Titul Zlatý Amos 2017 získal bratislavský učiteľ Peter Uhrín

Spolu s titulom dostal Uhrín aj putovné insígnie, a to korunu a žezlo, a tiež finančnú odmenu 3 500 eur. Udelené boli aj ďalšie dva tituly.

Titul Amos sympaťák a tisíceurovú odmenu získal na základe internetového hlasovania Juraj Beňačka zo Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Titul Zlatá škola spolu s jednou tisíckou eur udelili Základnej škole Krosnianska 2 v Košiciach. O výsledkoch súťaže informovala riaditeľka ankety Renáta Vadásyová.

Finále celoslovenskej ankety o najobľúbenejšieho učiteľa či učiteľku na Slovensku Zlatý Amos 2017 sa konalo 7. a 8. mája v Poprade.

„Nie je žiaka, ktorý by si s ním nerozumel. Je sympatický a starostlivý. Na hodinách nám pomáha a snaží sa nám pomôcť s našimi problémami. Mnohí žiaci ho berú ako kamaráta, aj keď majú pred ním rešpekt. Je to skvelý človek a vždy sa snaží deťom pomáhať. Vie učiť predmety od výmyslu sveta. Hudobnú výchovu, etiku, technickú výchovu, informatiku, ale aj anglický jazyk. Vedie krúžok, kde sa deti učia športovať a hrať tímové športy,“ uviedli o Petrovi Uhrínovi jeho žiaci v príspevku publikovanom na internetovej stránke súťaže.

Do semifinále ankety postúpilo osem finalistov, ktorí bojovali o titul Zlatý Amos v troch súťažných kolách. „Prvé kolo bola videovizitka, v ktorej žiaci učiteľov rozprávali o tom, prečo svojho učiteľa do ankety prihlásili. Druhým súťažným kolom bola voľná disciplína na tému Európa, v rámci ktorej učitelia v dvojminútovom programe predstavili krajinu v rôznych žánroch.

No a tým tretím kolom, ktoré bolo do poslednej chvíle tajné, bola súťaž nazvaná Zhoda. Učitelia a žiaci v nej odpovedali na vyžrebované otázky a ich odpovede sa mali zhodovať,“ vysvetlila Vadásyová. Tvárou ankety bol spevák Igor Timko, ktorý bol aj jedným z porotcov.

Anketa Amos Slovenska vyzdvihuje vzťah medzi žiakmi a učiteľmi, predstavuje zábavnú formu súťaže učiteľov so svojimi žiakmi, ktorí ich do ankety navrhli. Za uplynulých desať rokov bolo v rámci ankety ocenených približne 70 učiteľov z celého Slovenska. Do ankety sa zapojilo takmer 37-tisíc žiakov, 479 základných a stredných škôl, prišlo 623 učiteľských nominácií a odovzdaných bolo viac ako 83-tisíc eur učiteľom, žiakom a školám.