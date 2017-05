Opozícia by mala vytvoriť front za dodržiavanie zákonov

Ako povedal Budaj dnes na tlačovej besede, takýto front by požadoval objasnenie a potrestanie protiprávnych činov. „Nezákonný boj s opozíciou vedie naspäť k mečiarizmu. Verím, že bojkot Matoviča prinesie ovocie a ukončí ho,“ zdôraznil Budaj s tým, že ak sa tak nestane, opozícia sa obráti na Európsky súd pre ľudské práva a bude informovať európskych partnerov slovenských vládnych strán.

Budaj rešpektuje rozhodnutie Matoviča. „VPN (Verejnosť proti násiliu) sa proti ére násilia postavila. Aj v minulosti politici boli obviňovaní z toho, čo nespáchali, alebo sa narafičili na nich nejaké veci, alebo boli kompromitovaní. Bol som politický väzeň, obvinený za vymyslené veci. Po novembri 89 som bol sledovaný FBIS a SIS Vladimíra Mečiara. Preto chápem skúsenosti, ktoré má mladší politik Matovič. Chápem jeho rodinu. Ani ja nie som bez anonymov a vyhrážok. Dostáva ich aj moja manželka,“ konštatoval Budaj.

Bojkot Matoviča podľa Budaja upozorňuje, že násilné formy politiky by sa mali zastaviť. „Nie je možné, aby ľudia, ktorí majú moc, sa domnievali, že môžu prekračovať zákony. V tomto volebnom období je plejáda prekračovania zákona,“ upozornil s tým, že ide o obmedzenie vyjadrovania, až po nezákonné otváranie zásielok. „Mocní majú v rukách tajné služby, majú možnosť mocou zastrašovať poslancov. Celá demokratická opozícia má byť zastrašená, nielen Matovič. Domnievam sa, že porušenia zákonov nemôžu zostať nevyšetrené. Bojkot Matoviča nie je výsledkom jeho strachu. Bojkot je výkrikom, ktorý má varovať spoločnosť, že nenápadne sa veci posúvajú k násiliu,“ vyhlásil.

Matovič sa nebude zúčastňovať na zasadnutí parlamentu

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič sa nebude zúčastňovať na zasadnutí parlamentu. Ako povedal v pondelok na brífingu, nechce sa totiž podriaďovať predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi, ktorého označil za psychopata. Matovič podľa vlastných slov zažíva posledné dva roky štvanicu, ktorá vyvrcholila minulý týždeň, keď sa mu neznámy muž vyhrážal smrťou. Matovič tento incident takisto spája s predsedom parlamentu. Neznámy muž podľa jeho slov k nemu pristúpil pri prechádzke so psom a povedal mu: „do pondelka máš termín a vypadneš odtiaľ, lebo ti nájdem vlak. My ťa vyhadzovať nebudeme“. Podľa Matoviča to súvisí s jeho poslaneckým mandátom.

V júni bude NR SR hlasovať o zbavení mandátu Matoviča za opätovné nepozastavanie živnosti. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady.