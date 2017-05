Prokuratúra preverí zmiznutie Matovičových SMS, aj údajné vniknutie do jeho bytu

Orgány činné v trestnom konaní konajú, respektíve konali vo všetkých trestných veciach, o ktorých v pondelok informoval poslanec Igor Matovič, okrem podozrenia z neoprávneného vstupu do domu a podozrenia zo zásahu do mobilného telefónu, pretože tieto skutočnosti nikomu až do konania tlačovej besedy neoznámil.