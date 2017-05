Železnice budú opravovať tri mosty, vlaky nahradia autobusy

S prvou začnú už vo štvrtok 11. mája o 7:00, a to obnovou hydroizolácie na železničnom moste nad Štefánikovou ulicou. Tieto opravné práce ovplyvnia železničnú prevádzku na trati medzi železničnými stanicami Poprad – Tatry a Matejovce. Počas nepretržitej výluky vlaky osobnej dopravy na tomto úseku nahradia autobusy. Nepretržitá výluka potrvá štyri dni, a to do 18:00 nedele 14. mája, upozornila na to popradská samospráva na svojej internetovej stránke.

Podrobnejšie informácie o opatreniach v osobnej doprave sa cestujúci dozvedia z vývesiek umiestnených v železničných staniciach, rovnako im ich poskytne dopravca, Železničná spoločnosť Slovensko, na telefónnom čísle kontaktného centra 18 188, prípadne na internetovej stránke slovakrail.sk. Oprava hydroizolácie mostnej konštrukcie nad Štefánikovou ulicou bude podľa mesta pokračovať aj v nasledujúcich kalendárnych týždňoch. Pripojí sa k nej aj výmena 43 kusov drevených mostníc na železničnom moste nad riekou Poprad, ako aj obnova hydroizolácie mosta, ktorý premosťuje miestnu účelovú komunikáciu z Tajovského ulice do záhradkárskej oblasti.

Opravné práce druhej a tretej etapy si vyžiadajú vylúčenie železničnej prevádzky na prvej, a následne na druhej koľaji trate Košice – Žilina, v traťovom úseku medzi železničnými stanicami Poprad – Tatry a Vydrník. Ukončenie opravných prác na železničných mostoch je naplánované na 26. mája. ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s prípadnými obmedzeniami v železničnej doprave, ktoré môžu nastať počas opravy mostných konštrukcií, uvádza sa na internetovej stránke mesta.