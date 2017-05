Mediálny výbor NR SR má 12 záujemcov o šéfa RTVS

Spolu 12 obálok do voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) dostal dnes do 16:00 Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá.

Prihlášky doručené neskôr nezaradia do voľby. Ako po vypršaní termínu na prihlasovanie kandidátov na šéfa RTVS povedal médiám predseda mediálneho výboru NR SR Dušan Jarjabek (Smer-SD), obálky prišli od týchto záujemcov o post šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie: Peter Abrahám, Margita Bencová, Richard Dírer, Fedor Flašík, Janka Lastovicová, Norbert Majer, Václav Mika, Aleš Rehák, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Hlasovanie parlamentu o generálnom riaditeľovi RTVS na ďalších päť rokov je plánované na koniec júna.

Už vo štvrtok ráno pokračuje proces výberového konania v mediálnom výbore, v ktorom za prítomnosti členov výboru otvoria obálky s prihláškami a oboznámia sa s kandidátmi. Tých kandidátov, ktorí podmienky účasti v konkurze nesplnia, z voľby vyradia. Rozhodne o tom mediálny výbor na rokovaní zvolanom o niekoľko dní po otvorení obálok. Kandidátom pošlú sedem dní pred verejným vypočutím, teda do 23. mája pozvánku, aby mali dosť času pripraviť sa. Súčasne sa členovia výboru začnú oboznamovať s projektmi uchádzačov.

Voľbe v parlamentnom pléne predchádza 30. mája verejné vypočutie kandidátov na šéfa RTVS, ktoré bude rovnako ako v predošlej voľbe v historickej budove Národnej rady SR. Vypočutie sa bude vysielať online na webstránke národnej rady, pričom technologicky ho zaistí RTVS. Do dvoch pracovných dní (do 1. júna) od verejného vypočutia posledného kandidáta predloží výbor národnej rade návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom. Národná rada by mala nového generálneho riaditeľa RTVS voliť už 22. júna a prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie vyprší funkčné obdobie na začiatku augusta.