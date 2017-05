Gajdoš vyzýva záujemcov, aby sa prihlásili do dobrovoľnej vojenskej prípravy

Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca NR SR za SNS Antona Hrnka sa príspevok za skrátený 11-týždňový výcvik zvýši na 1 101,10 eura. Ide o sumu, ktorá sa nezdaňuje a prípadní poberatelia sociálnych dávok, počas výcviku o ne neprídu. Vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy dostane sumu na úrovni platu vojaka prvého stupňa, ktorým počas výcviku je, priblížil minister.

„Peniaze by nemali byť hlavným hnacím motívom záujemcov o dobrovoľnú vojenskú službu, to by malo byť vlastenectvo a príprava na obranu Slovenska,“ podčiarkol ďalej šéf rezortu obrany. Zvýšený príspevok za absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy je ocenením, že ľudia majú chuť urobiť všetko pre obranu krajiny. Potrebujeme vytvárať zálohy OS SR, dodal. Minister zároveň pripomenul, že absolvovanie výcviku umožní jej záujemcom ľahší vstup do bezpečnostných zborov.

Výcvik je tento rok naplánovaný v Martine 2. augusta a potrvá do 17. októbra. Ministerstvo má zdroje na vycvičenie 150 dobrovoľníkov a tak by to malo byť podľa plánov aj v nasledujúcich rokoch. Gajdoš zdôraznil, že tento výcvik je jediný legálny nástroj, ako mladí ľudia môžu získať základné vojenské zručnosti a vedomosti, mimo vstupu do profesionálnych zborov. Žiadne polovojenské, poloextrémistické skupiny s pochybnými zámermi, ale jednoznačne dobrovoľná vojenská príprava, podčiarkol Gajdoš.

Do pilotného projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy sa minulý rok pôvodne prihlásilo 129 záujemcov. Časť z nich však neprešla zdravotnou prehliadkou, psychotestmi alebo bola vyradená z administratívnych dôvodov. Výcvik od júla do septembra nakoniec absolvovalo 31 záujemcov (22 mužov a deväť žien), ktorí po skončení výcviku boli povýšení do hodnosti vojakov 2. stupňa a zaradení do záloh.

Minister Gajdoš priznal, že by privítali viac záujemcov, ale projekt nepovažuje za neúspech. „Išlo o pilotný projekt, potrebovali sme ho otestovať a to sa podarilo,“ zdôraznil v minulosti. Ministerstvo obrany si v súvislosti s týmto projektom dalo urobiť prieskum, ktorý na prelome októbra a novembra minulého roka na reprezentatívnej vzorke 1 247 respondentov robila agentúra Focus.

Obyvatelia Slovenska považujú dobrovoľnú vojenskú prípravu za významnú formu prípravy obyvateľstva na obranu vlasti. Až 72,4 percenta opýtaných považuje za dôležité, aby táto forma dobrovoľného vojenského výcviku občanov pokračovala aj v budúcnosti.

V súvislosti so zvyšovaním obranyschopnosti štátu viac ako polovica respondentov výskumu (56,3 %) pokladá za dôležité, aby dobrovoľnú vojenskú prípravu absolvoval každý zdravý mladý človek. Výskum mapoval aj možný záujem o zapojenie sa do projektu. Z mladej generácie vo veku od 18 do 35 rokov by sa do dobrovoľnej vojenskej prípravy zapojila menej ako pätina opýtaných (18,3 %), nezáujem prejavilo 76,8 percenta respondentov a nerozhodnutých bolo päť percent opýtaných.