Radikáli učili deti strieľať

Aktivista hovorí o škandalóznej akcii, upozorňuje, že deti sú ovplyvniteľnejšie ako dospelí. Budúci týždeň sa do nitrianskej školy chystajú školskí inšpektori. Tí už dva podobné prípady riešili pred dvomi rokmi.

Popis cvičenia aj s fotografiami zverejnili Slovenskí branci na svojom profile na sociálnej sieti. Ministerstvo školstva reagovalo a rozhodlo sa poslať do školy inšpektorov. „Ak budú kontrolou zistené nedostatky, spojené s neuplatňovaním základných princípov a cieľov vo výchove a vzdelávaní v zmysle školského zákona, uplatníme opatrenia primerané závažnosti zistení,“ konštatovala hovorkyňa ministerstva školstva Ivana Skokanová. Škola na otázky denníka Pravda do uzávierky neodpovedala.

Hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová spresnila, že školu preveria v priebehu budúceho týždňa. Zamerajú sa na plán a realizáciu preventívnych aktivít v oblasti bezpečnosti. „Osobitný zreteľ venujeme praktickej časti účelového cvičenia v rámci prierezovej témy ochrana života a zdravia, ktorú podľa podnetov mala realizovať skupina Slovenskí branci,“ dodala Kalmárová.

Rezortný minister Peter Plavčan (nom. SNS) prisľúbil, že pripravia vyhlásenie, v ktorom riaditeľov upozornia, aby túto militantnú organizáciu na školách neprijímali. „Možno bude stačiť nejaké odporúčanie alebo zverejnenie na stránke ministerstva,“ vyhlásil Plavčan.

Dodal, že plánuje navštíviť Múzeum židovskej kultúry v Bratislave a pamätník padlých vojakov v Senci, aby na vážnosť témy poukázal. Priložil však výrok, ktorý naznačuje, ako keby nepochopil celú situáciu. Extrémizmus sa totiž podľa Plavčana podobá na vlastenectvo, akurát jeho dôsledky sú iné.

„Vyjadrenie pána ministra považujem za nešťastné. Predpokladám, že to bolo skôr spôsobené tým, že pán minister má trochu chaos v pojmoch. Keby sme to brali doslovne, tak tieto dve veci sa nedajú porovnávať. To by bolo odtrhnuté od reality a zároveň urážlivé voči ľuďom, ktorí sú skutočnými vlastencami,“ zhodnotil aktivista Peter Weisenbacher a doplnil, že vlastenectvo samo osebe je pozitívna hodnota.

Akciu brancov na škole Weisenbacher vníma ako súčasť znepokojivého trendu takpovediac normalizácie rôznych extrémistických a fašistických názorov. „Obávam sa, že riaditeľ, riaditeľka alebo ten, kto bol zodpovedný v konkrétnej škole konal podľa svojho vedomia a svedomia, len bol veľmi zle informovaný a v týchto veciach sa nevyzná. Bolo by načase vytvoriť pravidlá toho, čo je možné a čo sa môže na školách prezentovať,“ domnieva sa Weisenbacher. Doplnil, že odvolanie alebo výpoveď bude namieste vtedy, ak sa ukáže, že osoba, ktorá brancom podujatie povolila, má také isté názory ako oni.

Podľa neho takéto branné cvičenie je nebezpečné najmä z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že deti a mladí ľudia vo vývoji sú ovplyvniteľnejší ako ľudia, ktorí majú rozvinutý názor. „Druhý aspekt je, že deti, žiaci sú vedení k tomu, aby rešpektovali autoritu, ktorú predstavuje pedagóg alebo iná osoba, ktorá je v škole prezentovaná ako expert. Ak je to osoba, ktorá sympatizuje s extrémistickými aktivitami alebo sa im sama venuje, tak je to absolútne škandalózne. Znásobuje sa závažnosť skutku tým, že je to v školskom prostredí. To sa podľa mňa stalo už tým, že branci na škole boli, lebo žiaci tomu boli vystavení,“ podotkol aktivista.

Zriaďovateľom školy je mesto Nitra. Denník Pravda sa opýtal, či mestský úrad vyvodí zodpovednosť voči riaditeľovi. „Je plne v kompetencii riaditeľa školy, akým spôsobom zabezpečí vzdelávanie v uvedenej oblasti. Nakoľko tieto činnosti vyplývajú z učebných osnov, zriaďovateľ školy nie je kompetentný zasahovať do výchovno-vzdelávacieho procesu,“ odpovedal Andrej Jančovič z odboru školstva, mládeže a športu mestského úradu. Poznamenal, že škola ich vopred nemusí informovať, ako budú prebiehať branné akcie a že kontrolovať ju môže iba školská inšpekcia.

Rezort vnútra o Slovenských brancoch v správe o extrémizme hovorí ako o neformálnom zoskupení, medzi ktorého členmi sa môžu vyskytovať aj osoby s radikálnymi názormi. Ich aktivity polícia monitoruje. Minister Robert Kaliňák (Smer) prisľúbil, že keď sa objaví situácia, ktorá je v rozpore so zákonom, polícia zakročí. Zároveň uviedol, že posúdenie rozporov s etickými pravidlami ostáva v kompetencii jednotlivých škôl.

Nejde pritom o prvý prípad podujatia Slovenských brancov na škole. V roku 2015 školská inšpekcia preverovala ich akcie na školách v obciach Ludanice a Preseľany v topoľčianskom okrese. Podľa správy z vtedajšej kontroly si riaditelia škôl uvedomili, že sa nechali zmanipulovať a svoje rozhodnutie oľutovali.