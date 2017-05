Mediálny výbor NR SR otvoril obálky 12 záujemcov o šéfa RTVS

Obálky verejne pred médiami otvorili pracovníčky mediálneho výboru za prítomnosti predsedu výboru Dušana Jarjabka (Smer-SD) a ďalších členov výboru z radov opozície a koalície. Pritom jedna z 12 prihlášok bola doručená v malej tenkej obálke veľkosti A5. Obálky s dokumentmi v nasledujúcich dňoch prezrie sekretariát výboru a skontroluje, či prihlášky spĺňajú zákonné podmienky. Následne by mal mediálny výbor v utorok 16. mája rokovať a schváliť uznesenie, ktorým vyzve tých, čo splnili podmienky výzvy, aby sa zúčastnili na verejnom vypočutí.

Tých kandidátov, ktorí podmienky účasti v konkurze nesplnia, z voľby vyradia. Ako dnes pre médiá po otvorení obálok povedal Dušan Jarjabek, tých kadidátov, ktorí niečo nedodali, vyzvú, aby tak spravili. „Pochopiteľne, keď bude chýbať projekt, tak nie,“ povedal Jarjabek s tým, že o doplnenie prihlášky budú žiadať v prípade vecí technického charakteru, napríklad, ak kandidát dodal namiesto výpisu odpis z registra trestov. Kandidátom pošlú sedem dní pred verejným vypočutím, teda do 23. mája pozvánku, aby mali dosť času pripraviť sa. Súčasne sa členovia výboru začnú oboznamovať s projektmi uchádzačov.

Dvanásť záujemcov

Do júnovej tajnej voľby šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie v národnej rade sa prihlásili títo záujemcovia: Peter Abrahám, Margita Bencová, Richard Dírer, Fedor Flašík, Janka Lastovicová, Norbert Majer, Václav Mika, Aleš Rehák, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky. Kandidáti podľa šéfa výboru Jarjabka zatiaľ splnili podmienky „tým, že odovzdali materiály. Čo v tých materiáloch podrobne je, to v tejto chvíli ešte nevieme. Je dvanásť kandidátov na post generálneho riaditeľa RTVS“.

Tajnej voľbe šéfa RTVS v parlamentnom pléne predchádza 30. mája verejné vypočutie kandidátov na šéfa RTVS, ktoré bude rovnako ako v predošlej voľbe v historickej budove Národnej rady SR. Vypočutie sa bude vysielať online na webstránke národnej rady, pričom technologicky ho zaistí RTVS. Do dvoch pracovných dní (do 1. júna) od verejného vypočutia posledného kandidáta predloží výbor národnej rade návrh na voľbu generálneho riaditeľa RTVS so svojím stanoviskom. Národná rada by mala nového generálneho riaditeľa RTVS na ďalších päť rokov voliť už 22. júna a prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie vyprší funkčné obdobie na začiatku augusta.