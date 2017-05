Navigácia v autoškolách nie je protiústavná

Novela Zákona o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave ukladá autoškolám povinnosť namontovať do všetkých vozidiel, učební a trenažérov identifikačné zariadenie. Pri príchode na hodinu sa musí každý žiak kurzu zaevidovať a údaje sa automaticky zašlú do informačného systému. Zariadenie GPS v aute zaznamenáva aj trasu a trvanie cvičnej jazdy. Cieľom je zabrániť manipulácii výcviku.

SaS: Ako vo výkone trestu

Podľa skupiny 31 poslancov Národnej rady, ktorú zastupuje Miroslav Ivan (SaS), sú takéto zmeny v autoškolách protizákonné. Svoj podnet na Ústavný súd odôvodnili podozrením, že novela ohrozuje základné ľudské práva a slobody. Súd však na stredajšom verejnom zasadnutí podanie zamietol. Ivan po verdikte uviedol, že budú zvažovať ďalšie kroky. Najskôr si však počkajú na písomné stanovisko súdu. „Do podania sme dali všetky námietky protiústavnosti. Predovšetkým je to zaručený pohyb a pobyt ako základné ústavné právo, ktorý je teraz monitorovaný. Informácie o pobyte účastníkov kurzu idú do akéhosi informačného systému, a to považujeme v prípade kurzu za irelevantné. Každý účastník je monitorovaný a tým je daný na úroveň človeka, ktorý je vo výkone trestu,“ tvrdí Ivan.

Ministerstvo dopravy: Cieľom je kontrola počtu hodín

Hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká však zdôrazňuje, že cieľom legislatívnych zmien je kontrola dodržiavania predpísaného počtu vyučovacích hodín v autoškolách, a teda vyššia kvalita budúcich vodičov. Rezort dopravy počas prípravy návrhu zohľadňoval zákon na ochranu osobných údajov. „Zavedenie GPS systému neumožňuje centrálne zisťovať polohu osoby. Jeho úlohou je len zaznamenať priebeh praktickej výučby žiaka a absolvovanie teoretickej časti, a tým poskytnúť plnohodnotný výstup z výučby v autoškolách,“ upresnila Ducká. „Samozrejme, negatívny dopad to má na tie autoškoly, ktoré podnikajú nepoctivo, nedodržiavali učebné osnovy a úroveň ich výcviku bola nízka,“ dodala.

Narastú ceny kurzov?

Ani podľa predsedu Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl Jaroslava Prekopa nie je dôvod na paniku, a to ani čo sa týka rastu cien kurzov. „Robili sme osvetu a vysvetľovali sme, o čo ide. No niektorí zástupcovia autoškôl namiesto toho, aby sa pýtali, len povedali – aj tak vám to zrušia,“ povedal pre denník Pravda.

Prudký rast cien kurzov v dôsledku zavedenia novely Prekop odmietol. „Cena výcviku, keď sa nerealizoval tak, ako je predpísané, bola úplne iná ako teraz, keď zistili, že musia všetko riadne absolvovať. Potom sa sťažujú, že musia raz tak zdražiť výcvik. No doteraz ho možno robili za cenu, za ktorú sa riadny výcvik urobiť nedá,“ uzavrel.