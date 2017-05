SaS a OĽaNO podávajú trestné oznámenie za porušenie listového tajomstva v NR SR

Zároveň vyzývajú predsedu NR SR Andreja Danka, aby sa občanom ospravedlnil za porušenie práva na listové tajomstvo. Ako povedala dnes na tlačovej besede poslankyňa za hnutie OĽaNO Veronika Remišová, Danko za toto vážne porušenie ústavy nevyvodil zodpovednosť ani u seba, ani u svojho priameho podriadeného, ktorý porušovanie listového tajomstva nariadil.

„Takýmto schovávaním hlavy do piesku predseda parlamentu akoby schvaľoval porušovanie ústavných práv občanov, čo je u predstaviteľa štátu neprípustné. Rovnako je neprípustné protiprávne zneužívanie zdravotnej dokumentácie alebo policajných vyšetrovateľov na škandalizáciu opozičných politikov. Preto vyzývame predstaviteľov vládnej koalície, aby s takýmito praktikami skončili,“ vyhlásila. Opozičné strany budú podľa nej naďalej upozorňovať na kauzy a zlyhania koaličných politikov a naďalej sa budú snažiť o riešenie problémov, ktoré ľudí na Slovensku trápia. Poslanci za SaS a OĽaNO tiež vyzývajú kancelára parlamentu Daniela Guspana, aby odstúpil, alebo Danka, aby vyvodil z toho politickú zodpovednosť.

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič v pondelok oznámil, že sa nebude zúčastňovať na zasadnutiach parlamentu. Nechce sa totiž podriaďovať predsedovi Národnej rady SR Andrejovi Dankovi, ktorého označil za psychopata. Matovič podľa vlastných slov zažíva posledné dva roky štvanicu, ktorá vyvrcholila minulý týždeň, keď sa mu neznámy muž vyhrážal smrťou. Matovič tento incident takisto spája s predsedom parlamentu. Neznámy muž podľa jeho slov k nemu pristúpil pri prechádzke so psom a povedal mu: „Do pondelka máš termín a vypadneš odtiaľ, lebo ti nájdem vlak. My ťa vyhadzovať nebudeme.“ Podľa Matoviča to súvisí s jeho poslaneckým mandátom. SaS by bola podľa podpredsedu strany Ľubomíra Galka rada, keby Matovič rozhodnutie bojkotovať parlament prehodnotil, ale ľudsky ho chápu.

V júni bude NR SR hlasovať o zbavení mandátu Matoviča za opätovné nepozastavanie živnosti. Za zbavenie mandátu musí hlasovať ústavná väčšina, teda 90 poslancov národnej rady.