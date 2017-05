Poslanci pokračujú v rokovaní o zmene ústavy sprísňujúcej ochranu pôdy

Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka sa pôda v súčasnosti chápe ako akýkoľvek iný tovar, s čím SNS zásadne nesúhlasí. „SNS chce ústavne pôdu zadefinovať ako neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý požíva osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti,“ povedal s tým, že novela ústavy zároveň otvorí možnosť obmedziť nadobúdanie našej pôdy zahraničnými subjektmi.

Podľa SNS nie je jedno, kto vlastní pôdu na Slovensku. „Je iné, keď pôdu vlastní občan SR, ktorý tu žije, žijú tu jeho deti a vnuci. A úplne iné je, keď pôdu vlastnia zahraničné subjekty alebo korporácie, ktoré sídlia 5 000 kilometrov od Slovenska. Takýmto subjektom môže byť úplne jedno, akým spôsobom sa s pôdou nakladá, alebo napríklad, čo sa do pôdy dáva za účelom rýchleho zisku,“ vyhlásil Bernaťák. Následne by totiž podľa neho nič nebránilo takýmto subjektom sa pôdy zbaviť, alebo ju inak zobchodovať. „My, a naše deti, tu však zostaneme a chceme ďalej žiť. Preto nám to nie je a nemôže byť jedno,“ dodal predseda poslaneckého klubu SNS.

Ochrana pred špekulatívnym výkupom

Ústavnou ochranou pôdy chcú poslanci za SNS ochrániť poľnohospodársku pôdu najmä pred jej špekulatívnym výkupom. Podľa národniarov sa pod špekulatívnym nákupom rozumie nákup poľnohospodárskej pôdy s cieľom nevyužívať ho na poľnohospodárske účely, čo môže ohroziť postavenie domácich farmárov. Po prijatí tejto ústavnej zmeny bude možné zákonom ustanoviť, že pôda bude môcť byť iba vo vlastníctve určitých zákonom stanovených osôb. V ústave by sa tak mala zakotviť definícia pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja.

Návrh zákona podporí podľa slov poslanca Petra Pčolinského aj poslanecký klub Sme rodina. Podľa poslanca Martina Fecka z OĽaNO-NOVA treba pôdu chrániť ešte viac. Preto návrh z dielne SNS víta, no je za výraznejšie zmeny v legislatíve.