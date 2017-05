Výjazdy lekárov sa zrušia

Takúto službu dnes ponúka 86 prevádzkovateľov pohotovostných ambulancií na celom Slovensku. Ošetrenie v pohodlí domova pri život neohrozujúcich stavoch však od novembra zanikne. Ministerstvo zdravotníctva mení celý systém pohotovostí a s takýmito výjazdmi už nepočíta. Chorí sa podľa rezortu budú môcť poradiť na tiesňových telefónnych linkách so špecialistami, toto však v praxi ešte nefunguje.

Novela by mala platiť od novembra

Zmeny obsahuje novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je teraz v pripomienkovaní. Platiť by mala od novembra tohto roka. „Legislatívny návrh s výjazdovou pohotovosťou aktuálne nepočíta,“ potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Pacient svoj zdravotný stav podľa nej bude môcť odkonzultovať telefonicky cez takzvanú lekársku podporu. Pôjde o lekárov špecialistov, ktorí budú sedieť na každom krajskom operačnom stredisku pre linky 112 a 155 a budú radiť ľuďom cez telefón. Rezort zatiaľ pripravuje pilotný projekt. „V prípade život ohrozujúcich stavov sú občanom k dispozícii vozidlá rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci (sanitky), ktoré ich prepravia do najbližšej nemocnice,“ pripomenula Eliášová.

Službu využívajú najmä rodičia s deťmi

Výjazdovú službu, ktorá je verejnosti menej známa, využívajú najmä rodičia s malými deťmi napríklad pri horúčkach alebo imobilní ľudia. „Jakubko mal podvečer horúčky a silné bolesti brucha, a tak sme sa rozhodli, že zavoláme lekára k nám domov. Do pol hodiny bol u nás, druhýkrát to trvalo asi trištvrte hodiny, ale stále je to lepšie, než by sme s ním museli cestovať na polikliniku alebo na urgent do nemocnice a tam čakať niekoľko hodín,“ povedal Jakub, otec dvojročného syna, z Bratislavy. Ak sa výjazdy zrušia, Bratislavčan hovorí, že ho to sklame. „Je to veľká pomoc, že s chorým dieťaťom nemusíte nikam chodiť a dlho čakať,“ podotkol.

„Lekár, ktorý má službu v ambulancii LSPP (lekárska služba prvej pomoci) zároveň robí aj výjazdy k chorým domov, aj obhliadky mŕtvych. Toto zanikne,“ reagovala praktická doktorka aj poskytovateľ LSPP v Spišskej Novej Vsi Valéria Cehulová. Vysvetlila, že do domácností chodia k stavom, akými sú zvýšené teploty, bolesti, koliky, ktoré si ešte nevyžadujú zásah záchranárov, a postihnutí sa nemajú ako dopraviť na pohotovosť, prípadne im to ich zdravotný stav nedovoľuje. Výjazdy zabezpečuje lekár, ktorý slúži na ambulantnej pohotovosti.

Pacienti si budú musieť volať záchranku

Praktický lekár zo stredného Slovenska, ktorý nechcel zverejniť svoje meno, si nevie predstaviť, ako to bude fungovať, ak sa zrušia návštevné ambulancie. „Predstavte si imobilného dôchodcu, ktorý má bolesti alebo horúčku, čo urobí? Alebo niekoho sekne v krížoch a nevládze sa pohnúť. Zostane im jediné, a to, že si zavolajú záchranku,“ poukázal odborník. Podľa neho stúpnu volania záchranárom, ktorým sa zároveň zvýšia počty výjazdov. „Myslím si, že sa týmto nahráva určitým skupinám, ktoré prevádzkujú sanitky, efektivita v tom určite nie je,“ skonštatoval s tým, že si nevie predstaviť, ako bude chodiť sanitka k chorému s horúčkou.

Samosprávne kraje, ktoré sú zodpovedné za rozpis pohotovostných služieb, si myslia, že výjazdy by mali zostať zachované. Hovorkyňa košickej župy Zuzana Bobríková uviedla, že v kraji v minulom roku v rámci LSPP ošetrili približne každého štvrtého obyvateľa. „Celkovo išlo o 182 915 ľudí, z toho výjazdovou formou lekári ošetrili 15 832 osôb. Výjazdová forma má v praxi svoje opodstatnenie,“ podčiarkla Bobríková. Z trinástich poskytovateľov robí návštevnú ambulanciu v ich kraji sedem. Napríklad v bratislavskom regióne takúto službu poskytuje len jeden.

Zaviesť rady cez telefón ako náhradu výjazdov nebude také celkom jednoduché. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru) má zámer posilniť tiesňové linky 112 a 155 viacerými špecialistami, ktorí budú radiť volajúcim. Takýto projekt už raz fungoval pred viac ako desiatimi rokmi, v praxi vydržal len dva či tri roky. Stroskotal na tom, že lekári si netrúfali iba podľa opisu pacientov odhadnúť diagnózy, a tak ich odkazovali na záchranky.

Dlhoročný záchranár Viliam Dobiáš si myslí, že po telefóne by sa dalo vybaviť množstvo ľudí a mohli by to robiť operátori na tiesňových linkách. Tí by mali byť skúsení odborníci, ktorí by rozpoznali, či človeku hrozí nebezpečenstvo. Takých je dnes podľa neho veľmi málo.

Z prvej pomoci Ambulantná pohotovostná služba

Reformou prejde celá sieť lekárskej služby prvej pomoci, ktorá sa po novom bude volať Ambulantná pohotovostná služba. Z dnešných 95 pohotovostných ambulancií sa ich počet zníži na 79, nachádzať sa budú v každom okresnom meste. Slúžiacim lekárom sa zruší povinnosť slúžiť do rána, pohotovosť bude fungovať len do 23. hodiny. Rezort to odôvodňuje tým, že v nočných hodinách pohotovosť nebola taká využívaná.