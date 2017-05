Beblavý: Kaliňák porušil zákon a klamal, teraz by mal odstúpiť

Vyhlásil to na dnešnej tlačovej besede nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý, ktorý má rozhodnutie úradu k dispozícii, keďže on podal podnet na prešetrenie na ÚVO. „Minister vnútra vyhlásil reformu ESO, ktorá mala byť vlajkovou loďou jeho ministrovania. V rámci nej malo byť klientske centrum výkladnou skriňou a najväčšou investíciou reformy,“ povedal Beblavý a dodal, že ani tak významná investícia nebola v súlade so zákonom. Beblavý preto vyzýva ministra, aby odstúpil z funkcie a aby pokutu približne 260-tisíc eur zaplatil z vlastného vrecka.

Poslanec priblížil, že 11. februára Kaliňák uzavrel bez súťaže zmluvu na prenájom budovy so spoločnosťou Vienna Invest na 73 086 eur mesačne. V apríli toho istého roku uzavrel opäť bez súťaže s tou istou firmou zákazku na rekonštrukciu za 5,2 milióna eur. „Následne 25. júna 2015 uzavrel dodatok k zmluve, ktorým sa nájom zvýšil na 110 855 eur mesačne,“ povedal Beblavý a dodal, že 21. decembra 2015 s Vienna Invest uzavrel zmluvu, ktorou Kaliňák získal do vlastníctva budovu Starej Ikey výmenou za doteraz zaplatené milióny. „Doplatok 2,3 milióna eur ako aj budovu Okresného úradu v centre Bratislavy na Staromestskej ulici,“ uviedol Beblavý s tým, že budova je znalcom ocenená na 4,84 milióna eur.

Beblavý: Strata štátu predstavuje 650-tisíc eur až dva milióny eur

„Túto operáciu osobne riadil minister. Od začiatku vedel, že jediná šanca je protizákonné šafárenie so štátnym majetkom tajiť,“ povedal. Podľa Beblavého si informácie ku kauze pýtali médiá aj Beblavý a ministerstvo žiadosti ignorovalo. Až v októbri 2015 pre týždenník Trend Kaliňák na otázku, koľko štát zaplatí, povedal, že to bude „dvanásť a trištvrte milióna bez DPH“. „A skutočne, keď 22. decembra ministerstvo vnútra ukončilo celú operáciu, súhrn všetkých platieb a znaleckej hodnoty nehnuteľností zdanlivo zodpovedal sume 12,75 milióna eur bez DPH. Lenže kleptoman si nevie pomôcť. Už 10. decembra totiž rezort uzavrel dodatok k zmluve o rekonštrukcii a firme Vienna Invest prihralo 514-tisíc eur,“ povedal Beblavý s tým, že dodatok rezort tajil takmer tri mesiace. Podľa neho ani suma 12,75 milióna eur nepochádza zo žiadnej súťaže. Podľa Beblavého odhadov strata štátu predstavuje 650-tisíc eur až dva milióny eur. „Napriek neuveriteľne špekulantskému postupu zákon nielen obchádzal, ale aj natvrdo porušil,“ vyhlásil.

Na podnet Beblavého ÚVO vykonal kontrolu. „Vykonanou kontrolou nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní bolo z predloženej dokumentácie zistené, že kontrolovaný svojím postupom porušil zákon o verejnom obstarávaní,“ citoval Beblavý z rozhodnutia ÚVO. „Na základe tohto zistenia je ÚVO povinné uložiť pokutu vo výške päť percent zákazky, teda asi 260-tisíc eur,“ povedal Beblavý, ktorý v parlamente nebude iniciovať odvolávanie, no ak bude zvyšok opozície za mimoriadnu schôdzu, určite ju podporí.

Ministerstvo vnútra bude mať k téme tlačovú besedu, na ktorej sa k zverejneným informáciám vyjadrí minister Robert Kaliňák.