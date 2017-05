Pri veľkom záťahu proti detskému pornu obvinili Slováka

Pri takmer dva roky trvajúcej akcii Europolu a amerického FBI identifikovali tiež skoro 300 detí, ktoré boli obeťami zneužívania. Iba v Európe bolo zatknutých viac ako 368 ľudí. Europol ešte minulý týždeň informoval o postúpení kompletných informácií na identifikáciu podozrivých národným políciám v Česku, Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Írsku, Chorvátsku a aj na Slovensku.

Medzinárodná policajná akcia pod názvom Pacifier (Cumeľ) sa sústredila na internetovú stránku Playpen, ktorá fungovala na tzv. darknete. Fotografie a videá zneužívaných detí videlo vyše 150-tisíc návštevníkov stránky. Jej tvorcu, Američana Stevena Chasea zadržal FBI ešte v roku 2014, minulý týždeň si na súde v Severnej Karolíne vypočul rozsudok 30 rokov odňatia slobody. Dvaja administrátori stránky dostali po 20 rokov väzenia.

Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová pre Pravdu potvrdila, že polícia na základe informácií Europolu identifikovala niekoľko používateľov kryptovanej stránky s detskou pornografiou na Slovensku. „Tieto informácie sme preverili, rozpracovali a následne zistili a identifikovali niekoľko užívateľov,“ uviedla.

Polícia u jedného z podozrivých vykonala koncom minulého roka domovú prehliadku. „V prípade bolo vznesené obvinenie jednej osobe. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre zločin rozširovania detskej pornografie,“ informovala hovorkyňa Baloghová. Viac informácií zatiaľ polícia neposkytuje, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Obvinený čelí trestu odňatia slobody od 3 do 8 rokov.

Bývalý policajný detektív Martin Kubík hovorí, že v takomto prípade robí polícia domovú prehliadku, pri ktorej zaistí počítače a ďalšie dátové elektronické zariadenia či iné dôkazy. Na základe znaleckého skúmania sa potom preukazuje návšteva konkrétnych stránok resp. sťahovanie dát. „Nemyslím si, že by to bolo príliš komplikované. Najhoršie je zistiť, že to vôbec niekto robí,“ vysvetlil.

Európsky komisár pre bezpečnosť Julian King vyzdvihol spoluprácu Europolu a FBI. „Jeden z najhyenistic­kejších zločinov, pravdepodobne najhorší zo všetkých, dostal zásadnú ranu. Vďaka tomu boli zatknuté stovky sexuálnych deviantov, ktorí zneužívali nevinné deti, a zachránené stovky detských obetí,“ upozornil.

Stránka Playpen zhromaždila desiatky tisíc fotografií a videí s detskou pornografiou, roztriedených podľa veku. Fungovala na darknete – izolovanej zakódovanej internetovej sieti, ktorá nie je bežne prístupná. Darknet je charakteristický vysokou mierou anonymity, a preto sa často využíva na nelegálne aktivity ako predaj zbraní, narkotík alebo falošných dokumentov.

FBI pritom čelí v USA masívnej kritike za spôsob identifikácie užívateľov stránky Playpen, a to pre porušenie zákonom chráneného práva na súkromie. Na základe jediného súdneho povolenia sa federálna polícia nabúrala do tisícok počítačov bežných užívateľov internetu nielen v USA, ale aj v Európe. Kontroverzný postup FBI bude mať v USA zrejme právnu dohru.