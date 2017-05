Biele srdce za starostlivosť a ľudskosť: V Bratislave ocenili zdravotné sestry

Zdravotníčky a zdravotníci, ktorí o takéto slova stoja a v práci nechali svoje srdce, si v bratislavskom hoteli Saffron prevzali ocenenie s príznačným názvom Biele srdce. Denník Pravda bol mediálnym partnerom tejto udalosti, ktorá sa koná každoročne pri príležitosti Svetového dňa sestier (12. máj).

Ocenenie Biele srdce získalo 31 zdravotných sestier z celého Slovenska. Autor: Pravda, Robert Hüttner

Podujatie organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá v piatok ocenila 31 zdravotných sestier v piatich kategóriách. Aj takto sa im poďakovala za ich prácu. Šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková odovzdala cenu za celoživotný prístup profesorke a dekanke Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Anne Eliašovej, ktorá celý život zasvätila vzdelávaniu iných, seba nevynímajúc.

„Málokto si uvedomuje, aké ťažké je poskytnúť starostlivosť naraz pätnástim či dvadsiatim pacientom, potešiť úsmevom či povzbudzujúcimi slovami a odchádzať z práce s plnou hlavou starostí, či sme všetko urobili tak, ako sme mali a na nič nezabudli,“ pripomenula prezidentka sesterskej komory Iveta Lazorová, ktorá verí, že sa sestry čoskoro dočkajú patričného uznania, ktoré si právom zaslúžia.

Zdravotníčky a zdravotníc si v bratislavskom hoteli Saffron prevzali ocenenie s príznačným názvom Biele srdce. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Medzi ocenenými bol jeden muž. Peter Bruchala (53) z banskobystrickej fakultnej nemocnice sa pôvodne vyučil za automechanika, nakoniec skončil ako sestra špecialistka na urgentnom príjme. V zdravotníctve je od roku 1998. „Najskôr som pracoval ako sanitár, bolo to dvojročné štúdium, potom som si doplnil vzdelanie sestry a neskôr som získal aj diplom. Keďže som chcel pracovať samostatne, spravil som si špecializáciu aj ďalšie školy,“ uviedol.

Oceneniu sa potešil. „Bol som veľmi prekvapený. O to viac si to vážim, pretože sa našli ľudia, ktorí si všimli, že sa nevenujem len sebe, ale aj ľuďom,“ povedal s tým, že najkrajšia odmena pre neho je, ak pacient po úraze alebo po prekonanej chorobe príde za ním a povie „ďakujem“. To je tiež moment, ktorý ho ženie každý deň do práce.

Za starostlivosť a ľudskosť k pacientom i obetavú prácu si Biele srdce domov odniesla aj Melinda Rancsóová (47) z Chotína pri Komárne. „Som veľmi šťastná, že som dostala toto ocenenie. Myslím si, že nepatrí len mne, ale všetkým sestrám,“ reagovala. Hovorí, že za posledné roky sa v zdravotníctve zmenili hlavne pacienti. „Je to veľký rozdiel, ak porovnávam súčasnosť s minulosťou, sme trocha iní, nechápeme sa navzájom, chýba nám empatia,“ podotkla.

Melinda Rancsóová pracuje na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Komárne. Je to podľa nej náročná a ťažká práca, no rozhodnutie, že išla týmto smerom, nikdy neoľutovala. Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti, tento rok sa konal jubilejný, desiaty ročník odovzdávania tohto ocenenia.

Šéfredaktorka denníka Pravda Nora Slišková (vpravo) spolu so zástupcom šéfredaktorky Jakubom Prokešom (vľavo) odovzdala cenu za celoživotný prístup profesorke a dekanke Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove Anne Eliašovej. Autor: Pravda, Robert Hüttner