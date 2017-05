Víkend bude síce teplý, ale hrozia aj búrky

Šanca na lepšie a stálejšie počasie sa črtá až cez pracovný týždeň. Užime si ho, lebo zdá sa, že víkend po ňom bude opäť chladný – aj keď nie až tak extrémne, ako to bolo začiatkom tohto týždňa. Teploty by už mali byť primerané ročnému obdobiu.

„Treba však počítať s tým, že sa budú vyskytovať prehánky a búrky, a to asi do pondelka. V ostatných dňoch pracovnej časti budúceho týždňa je obrovská šanca, že sa nebudú vyskytovať zrážky, príde teplé počasie,“ hovorí klimatológ Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu Pavol Faško. „Dni sa budú dosť podobať začiatku leta,“ dodáva.

V Bratislave bolo v piatok teplo a bez zrážok. Autor: Pravda, Robert Hüttner

Sme už síce v polovici mája, no počasie akoby stále zostalo v premenlivom apríli. „Príliš často dochádza k zmenám a príkladom variabilnosti bol i tento týždeň. V stredu a vo štvrtok na mnohých miestach mrzlo, ale už v noci na piatok v Piešťanoch vďaka tomu, že fúkal juhovýchodný alebo južný vietor, teplota vzduchu neklesla pod 14,8 stupňa. Po dvoch mrazivých nociach to bola takmer extrémne teplá noc. To vyjadruje, aká veľká premenlivosť v počasí pokračuje aj v máji,“ uviedol klimatológ.

Ľadoví muži Pankrác, Servác a Bonifác prišli síce v predtermíne, no pranostike, ktorá sa s nimi spája, neostali nič dlžní. Extrémne chladné ráno bolo v stredu 10. mája na Lomnickom štíte, kde namerali mínus 14,5 stupňa. Mrazy však neobišli ani nížiny a oblasti, kde mráz v tejto ročnej dobe nie je bežný.

Ako dodal Faško, rekordne nízke teploty na tento deň namerali na väčšine meteorologických staníc hydrometeorolo­gického ústavu. V Piešťanoch bolo mínus 2,2 stupňa, čo je na 10. máj najnižšia teplota za posledných viac ako 60 rokov. Tridsaťročný rekord bol prekonaný v Hornom Hričove (okres Žilina), kde zaznamenali mínus 1,7 stupňa Celzia.

Po výraznom ochladení tak prišlo aj výrazné oteplenie. Včera bol na Podunajskej nížine už na mnohých miestach takmer letný deň. Najteplejšie podľa SHMÚ bolo zatiaľ na stanici Gbelce, 26,4 stupňa. Poobede sa však začali na juhu i severozápade Slovenska vyskytovať búrky a dážď. Takýto charakter bude mať aj víkendové počasie. Opäť treba počítať s prehánkami a búrkami, hoci počas dňa by malo byť príjemne teplo.

Kto sa dnes nedá premenlivosťou počasia odradiť, môže napríklad absolvovať s ochranármi vychádzku na trase z Devínskej Novej Vsi do Devína, spojenú s pozorovaním operencov.

"Druhá májová sobota je Medzinárodným dňom sťahovavého vtáctva. Pri tejto príležitosti každoročne organizujeme exkurziu pre verejnosť,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku. Zo zimovísk sa vrátili už i exoticky sfarbené včeláriky.

Nad Devínskou Kobylou prelietavajú mnohé druhy dravcov, na devínskom hradnom brale zahniezdil výr skalný. Zraz pre tých, čo by ich chceli vidieť na vlastné oči, je v sobotu o 9.30 hodine pri Sandbergu v Devínskej Novej Vsi. Akcia sa uskutoční bez ohľadu na prípadný dážď.